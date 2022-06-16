Рейтинг@Mail.ru
Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/abramchenko-1795869896.html
Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022
Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:48
2022-06-16T18:13
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
виктория абрамченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795883142_148:539:2830:2048_1920x0_80_0_0_3938e4a4be1563c4858df0cc4331c3cf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости, у которого более двух миллионов подписчиков. Она заявила, что никаких резких нерыночных мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет, важно соблюсти баланс на рынке.Сообщение Абрамченко также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем вице-премьер была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20220616/popova-1795765609.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795883142_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_33af46332199a3cb601d5fd93218f09b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, виктория абрамченко
17:48 16.06.2022 (обновлено: 18:13 16.06.2022)
 
Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости

Абрамченко попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на стенде РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на стенде РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на стенде РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.
Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости, у которого более двух миллионов подписчиков. Она заявила, что никаких резких нерыночных мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет, важно соблюсти баланс на рынке.
Сообщение Абрамченко также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем вице-премьер была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на стенде РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
14:19Петербургский международный экономический форум — 2022
Попова попробовала себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ТехнологииВиктория Абрамченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала