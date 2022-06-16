https://ria.ru/20220616/abramchenko-1795869896.html
Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022
Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:48
2022-06-16T17:48
2022-06-16T18:13
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
виктория абрамченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости, у которого более двух миллионов подписчиков. Она заявила, что никаких резких нерыночных мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет, важно соблюсти баланс на рынке.Сообщение Абрамченко также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем вице-премьер была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20220616/popova-1795765609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, виктория абрамченко
17:48 16.06.2022 (обновлено: 18:13 16.06.2022)
Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости
Абрамченко попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.
Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости, у которого более двух миллионов подписчиков. Она заявила, что никаких резких нерыночных мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет, важно соблюсти баланс на рынке.
Сообщение Абрамченко также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем вице-премьер была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".