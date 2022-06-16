https://ria.ru/20220616/abramchenko-1795869896.html

Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости

Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022

Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:48

2022-06-16T17:48

2022-06-16T18:13

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

виктория абрамченко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.Абрамченко опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости, у которого более двух миллионов подписчиков. Она заявила, что никаких резких нерыночных мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет, важно соблюсти баланс на рынке.Сообщение Абрамченко также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем вице-премьер была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220616/popova-1795765609.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, виктория абрамченко