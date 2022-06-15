https://ria.ru/20220615/zheneva-1795425964.html
Возвращение к "духу Женевы" с его надеждами вряд ли возможно, заявил Песков
Возвращение к "духу Женевы" с его надеждами вряд ли возможно, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2022
Возвращение к "духу Женевы" с его надеждами вряд ли возможно, заявил Песков
Возвращение к духу встречи президентов РФ и США в Женеве с ее надеждами вряд ли возможно, это могут быть уже новые надежды, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:33
2022-06-15T12:33
2022-06-15T12:51
политика
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Возвращение к духу встречи президентов РФ и США в Женеве с ее надеждами вряд ли возможно, это могут быть уже новые надежды, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена прошла в Женеве 16 июня прошлого года."Возможно ли возвращение к духу Женевы? К духу Женевы, когда были какие-то надежды - вряд ли. Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надежам. Могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможен ли возврат "к духу Женевы" 2021 года и при каких обстоятельствах это может произойти.
https://ria.ru/20220328/bayden-1780578630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, джо байден, дмитрий песков
12:33 15.06.2022 (обновлено: 12:51 15.06.2022)
Возвращение к "духу Женевы" с его надеждами вряд ли возможно, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: возвращение к "духу Женевы" с его надеждами вряд ли возможно
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Возвращение к духу встречи президентов РФ и США в Женеве с ее надеждами вряд ли возможно, это могут быть уже новые надежды, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча президентов Владимира Путина
и Джо Байдена
прошла в Женеве
16 июня прошлого года.
"Возможно ли возвращение к духу Женевы? К духу Женевы, когда были какие-то надежды - вряд ли. Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надежам. Могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможен ли возврат "к духу Женевы" 2021 года и при каких обстоятельствах это может произойти.