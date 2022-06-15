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Возвращение к "духу Женевы" с его надеждами вряд ли возможно, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2022
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Возвращение к "духу Женевы" с его надеждами вряд ли возможно, заявил Песков
Возвращение к "духу Женевы" с его надеждами вряд ли возможно, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2022
Возвращение к "духу Женевы" с его надеждами вряд ли возможно, заявил Песков
Возвращение к духу встречи президентов РФ и США в Женеве с ее надеждами вряд ли возможно, это могут быть уже новые надежды, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:33
2022-06-15T12:51
политика
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Возвращение к духу встречи президентов РФ и США в Женеве с ее надеждами вряд ли возможно, это могут быть уже новые надежды, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена прошла в Женеве 16 июня прошлого года."Возможно ли возвращение к духу Женевы? К духу Женевы, когда были какие-то надежды - вряд ли. Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надежам. Могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможен ли возврат "к духу Женевы" 2021 года и при каких обстоятельствах это может произойти.
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политика, владимир путин, джо байден, дмитрий песков
12:33 15.06.2022 (обновлено: 12:51 15.06.2022)
 
Возвращение к "духу Женевы" с его надеждами вряд ли возможно, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: возвращение к "духу Женевы" с его надеждами вряд ли возможно

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Возвращение к духу встречи президентов РФ и США в Женеве с ее надеждами вряд ли возможно, это могут быть уже новые надежды, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена прошла в Женеве 16 июня прошлого года.
"Возможно ли возвращение к духу Женевы? К духу Женевы, когда были какие-то надежды - вряд ли. Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надежам. Могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможен ли возврат "к духу Женевы" 2021 года и при каких обстоятельствах это может произойти.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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ПолитикаВладимир ПутинДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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