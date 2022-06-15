https://ria.ru/20220615/zheneva-1795425964.html

Возвращение к "духу Женевы" с его надеждами вряд ли возможно, заявил Песков

Возвращение к "духу Женевы" с его надеждами вряд ли возможно, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2022

Возвращение к "духу Женевы" с его надеждами вряд ли возможно, заявил Песков

Возвращение к духу встречи президентов РФ и США в Женеве с ее надеждами вряд ли возможно, это могут быть уже новые надежды, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:33

2022-06-15T12:33

2022-06-15T12:51

политика

владимир путин

джо байден

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Возвращение к духу встречи президентов РФ и США в Женеве с ее надеждами вряд ли возможно, это могут быть уже новые надежды, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена прошла в Женеве 16 июня прошлого года."Возможно ли возвращение к духу Женевы? К духу Женевы, когда были какие-то надежды - вряд ли. Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надежам. Могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможен ли возврат "к духу Женевы" 2021 года и при каких обстоятельствах это может произойти.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780578630.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, джо байден, дмитрий песков