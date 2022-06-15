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На Украине запросили зерновой коридор для экспорта через Молдавию - РИА Новости, 15.06.2022
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На Украине запросили зерновой коридор для экспорта через Молдавию
На Украине запросили зерновой коридор для экспорта через Молдавию - РИА Новости, 15.06.2022
На Украине запросили зерновой коридор для экспорта через Молдавию
Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к правительству с просьбой организовать "зеленый коридор" для экспорта зерна в речные порты Дуная через село... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:23
2022-06-15T15:23
экономика
молдавия
дунай (река)
украина
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к правительству с просьбой организовать "зеленый коридор" для экспорта зерна в речные порты Дуная через село Паланка, которое находится на территории Молдавии, говорится в сообщении УЗА на сайте."УЗА просит правительство создать "зеленый коридор" для перевозки зерновых грузов на экспорт через дунайские порты, в частности, на участке вблизи села Паланки", - сообщает пресс-служба УЗА.В ассоциации сообщили, что в настоящее время большая часть экспорта зерна осуществляется через украинские порты Дуная, при этом один из путей доступа к дунайским портам – мост через Днестровский лиман, поврежден, что значительно усложняет движение железнодорожных вагонов и автотранспорта."Другой путь доступа к портам Дуная является автомобильная дорога через село Паланки (Молдова). Ожидаемо, эта дорога раньше не была задействована под перевозку грузов, поэтому пропускная способность ее значительно ограничена", - в сообщении.В УЗА уточнили, что до 24 февраля зерновой экспорт на 95-98% совершался через морские порты, объемом 5-6 миллионов тонн в месяц."Сейчас Украина через все доступные альтернативные пути экспортирует на более 1,5 миллионов тонн в месяц", - информирует УЗА.
https://ria.ru/20220610/zerno-1794640110.html
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экономика, молдавия, дунай (река), украина
15:23 15.06.2022
 
На Украине запросили зерновой коридор для экспорта через Молдавию

Украинская зерновая ассоциация запросила коридор для экспорта зерна в Дунай через Молдавию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к правительству с просьбой организовать "зеленый коридор" для экспорта зерна в речные порты Дуная через село Паланка, которое находится на территории Молдавии, говорится в сообщении УЗА на сайте.
"УЗА просит правительство создать "зеленый коридор" для перевозки зерновых грузов на экспорт через дунайские порты, в частности, на участке вблизи села Паланки", - сообщает пресс-служба УЗА.
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В ассоциации сообщили, что в настоящее время большая часть экспорта зерна осуществляется через украинские порты Дуная, при этом один из путей доступа к дунайским портам – мост через Днестровский лиман, поврежден, что значительно усложняет движение железнодорожных вагонов и автотранспорта.
"Другой путь доступа к портам Дуная является автомобильная дорога через село Паланки (Молдова). Ожидаемо, эта дорога раньше не была задействована под перевозку грузов, поэтому пропускная способность ее значительно ограничена", - в сообщении.
В УЗА уточнили, что до 24 февраля зерновой экспорт на 95-98% совершался через морские порты, объемом 5-6 миллионов тонн в месяц.
"Сейчас Украина через все доступные альтернативные пути экспортирует на более 1,5 миллионов тонн в месяц", - информирует УЗА.
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ЭкономикаМолдавияДунай (река)Украина
 
 
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