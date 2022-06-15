https://ria.ru/20220615/zerno-1795480011.html

Турция, Россия и Украина создали канал связи по "зерновой проблеме"

Турция, Россия и Украина создали канал связи по "зерновой проблеме" - РИА Новости, 15.06.2022

Турция, Россия и Украина создали канал связи по "зерновой проблеме"

Турция, Россия и Украина сформировали открытый канал связи по линии Минобороны для урегулирования "зерновой проблемы", сообщил Гостелеканал Турции TRT Haber. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:45

2022-06-15T14:45

2022-06-15T14:48

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экономика

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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Турция, Россия и Украина сформировали открытый канал связи по линии Минобороны для урегулирования "зерновой проблемы", сообщил Гостелеканал Турции TRT Haber."В то время как констатировалось негативное влияние этой ситуации на страны в разных географических регионах, был сделан новый шаг к решению проблемы. Под руководством Акара (министра обороны Турции Хулуси Акара) был сформирован открытый канал связи, чтобы более подробно изучить вопрос и довести его до конца", - передал телеканал.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220615/zerno-1795445513.html

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турция, россия, украина, экономика, хулуси акар, оон