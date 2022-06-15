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В Запорожье заявили о национализации украинского зерна в регионе - РИА Новости, 15.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Запорожье заявили о национализации украинского зерна в регионе
В Запорожье заявили о национализации украинского зерна в регионе - РИА Новости, 15.06.2022
В Запорожье заявили о национализации украинского зерна в регионе
Запасы зерна в Запорожской области, принадлежавшие Украине, национализированы, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:24
2022-06-15T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Запасы зерна в Запорожской области, принадлежавшие Украине, национализированы, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий."Есть государственное зерно, которое мы национализировали", - сказал Балицкий в эфире "Соловьев Live".По его словам, все, что ранее было государственным, сегодня так же стало государственным, но только Запорожской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220614/zerno-1795294461.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, украина
13:24 15.06.2022
 
В Запорожье заявили о национализации украинского зерна в регионе

Глава запорожской ВГА Балицкий заявил о национализации украинского зерна в регионе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор"
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Зерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор"
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Запасы зерна в Запорожской области, принадлежавшие Украине, национализированы, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
"Есть государственное зерно, которое мы национализировали", - сказал Балицкий в эфире "Соловьев Live".
По его словам, все, что ранее было государственным, сегодня так же стало государственным, но только Запорожской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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