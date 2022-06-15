https://ria.ru/20220615/zerno-1795445513.html

В Запорожье заявили о национализации украинского зерна в регионе

В Запорожье заявили о национализации украинского зерна в регионе - РИА Новости, 15.06.2022

В Запорожье заявили о национализации украинского зерна в регионе

Запасы зерна в Запорожской области, принадлежавшие Украине, национализированы, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:24

2022-06-15T13:24

2022-06-15T13:24

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Запасы зерна в Запорожской области, принадлежавшие Украине, национализированы, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий."Есть государственное зерно, которое мы национализировали", - сказал Балицкий в эфире "Соловьев Live".По его словам, все, что ранее было государственным, сегодня так же стало государственным, но только Запорожской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220614/zerno-1795294461.html

запорожская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, украина