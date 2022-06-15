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Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна
Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна - РИА Новости, 15.06.2022
Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна
Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна, заявил РИА Новости палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T06:56
2022-06-15T06:56
2022-06-15T06:56
россия
палестина
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абдель хафиз нофаль
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна, заявил РИА Новости палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль."Есть и другие проблемы, их много... (Президент России Владимир) Путин обещал президенту (Палестины Махмуду) Аббасу, что будет помогать в их решении", - добавил посол.
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россия, палестина, в мире, абдель хафиз нофаль
Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна
Посол Нофаль: Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна