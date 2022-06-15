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Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна - РИА Новости, 15.06.2022
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Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна
Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна - РИА Новости, 15.06.2022
Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна
Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна, заявил РИА Новости палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T06:56
2022-06-15T06:56
россия
палестина
в мире
абдель хафиз нофаль
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна, заявил РИА Новости палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль."Есть и другие проблемы, их много... (Президент России Владимир) Путин обещал президенту (Палестины Махмуду) Аббасу, что будет помогать в их решении", - добавил посол.
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россия, палестина, в мире, абдель хафиз нофаль
06:56 15.06.2022
 
Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна

Посол Нофаль: Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосол Палестины в Москве Абдель Хафез Нофаль
Посол Палестины в Москве Абдель Хафез Нофаль - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посол Палестины в Москве Абдель Хафез Нофаль. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна, заявил РИА Новости палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
"Вы знаете, у нас сейчас большая проблема на Ближнем Востоке. В том числе из-за зерна. Мы изучаем разные варианты... Палестина надеется на помощь России в поставках. Мы хотим закупать зерно. И рассчитываем на помощь", - сказал Нофаль.
"Есть и другие проблемы, их много... (Президент России Владимир) Путин обещал президенту (Палестины Махмуду) Аббасу, что будет помогать в их решении", - добавил посол.
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи. - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 16:39В мире
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с президентом Палестины
 
РоссияПалестинаВ миреАбдель Хафиз Нофаль
 
 
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