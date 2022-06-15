https://ria.ru/20220615/zerno-1795348891.html

Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна

Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна - РИА Новости, 15.06.2022

Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна

Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна, заявил РИА Новости палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T06:56

2022-06-15T06:56

2022-06-15T06:56

россия

палестина

в мире

абдель хафиз нофаль

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна, заявил РИА Новости палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль."Есть и другие проблемы, их много... (Президент России Владимир) Путин обещал президенту (Палестины Махмуду) Аббасу, что будет помогать в их решении", - добавил посол.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/kreml-1784146049.html

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россия, палестина, в мире, абдель хафиз нофаль