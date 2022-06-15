11:41 15.06.2022 (обновлено: 14:43 15.06.2022)
Немцы предположили, кто станет "козлом отпущения" в поражении Зеленского
Читатели Der Spiegel: Зеленский сделает из Германии "козла отпущения" в украинском кризисе
© AP Photo / Lisi NiesnerКанцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с европейскими лидерами и президентом США в Берлине
© AP Photo / Lisi Niesner
Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с европейскими лидерами и президентом США в Берлине
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готовится сделать Германию ответственной за поражение киевского режима, делая резкие выпады в сторону немецких властей — как нынешнего канцлера Олафа Шольца, так и его предшественницы Ангелы Меркель. К такому выводу пришли читатели Der Spiegel.
"Вы уже все понимаете, когда слышите Зеленского и его возмутительные требования в новостях. Какое отношение имеет украинский президент к вмешательству в дела Германии? Кто он такой, чтобы постоянно выдвигать требования? Он мог изложить свои просьбы в виде ходатайств, но не более того", — пишет Rosa-WyHOIXsnR.
"Зеленский может требовать или критиковать. Вот принимает ли Шольц критику или выполняет требования — это совсем другой вопрос. Шольц в первую очередь предан интересам Германии, а не работает во "внешней службе" президента Украины. Вот и все. Нравится ли кому-то поведение нашего канцлера в этом вопросе или нет, первое, что он должен сделать, — это убедиться, что он представляет интересы Германии, а не Украины. Если эти интересы совпадают, он должен действовать. Это, однако, не означает, что украинский президент должен вести себя как учитель, читать ему мораль и диктовать", — пояснил PeterG1965.
"Посмотрим, пожмет ли Шольц руку Зеленскому. Я бы надел перчатки и взял дезинфицирующее средство", — заявил еще один читатель.
"У вас не начинает складываться ощущение, что Украина подготавливает "козла отпущения" на случай поражения, и это Германия? Это такая "легенда об ударе в спину": если бы Германия быстро поставила нам тяжелое оружие, мы бы выиграли", — предположил DjiaCKiobLmh88HwBvvF4B.
"То, что Шольц не стыдится предстать перед этим клоуном и скорчить гримасу после всех оскорблений и унижений, почти немыслимо. Можно думать что угодно о госпоже Меркель, но она никогда бы не позволила себя так унизить, а Мельник после второго ляпа наверняка вернулся бы на Украину", — посчитал другой комментатор.
Вчера, 08:44Зеленский поставил ультиматум Шольцу
"Когда царь Зеленский Святой требует, простые люди Европы должны действовать. И неважно, выполнимы ли эти требования, разумны ли они и чего это будет стоить европейцам. Сущие гроши!" — сыронизировал PvE.
"Мне уже интересно, как США выведут эту пешку из гонки, когда ее работа будет закончена или она станет слишком большой помехой", — предположил 2rQRxzM3Fu9QL9rUaaW6AR.
"Зеленский скоро выйдет из окна. Потом все успокоится, и вы тоже вернетесь к важным делам. Обещаю", — написал Nukular.
"Остается только надеяться, что канцлер Шольц наконец-то откровенно поговорит со все более самодовольным господином Зеленским. Видит Бог, Украина не пуп земли, как это пытается представить ее действующий президент. Пришло время раз и навсегда разъяснить ему последствия его поведения и действий", — подытожили читатели.
По информации СМИ, канцлер Германии вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном намерены приехать в Киев 16 июня. При этом ранее Шольц заявлял, что не будет посещать Украину после того, как Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обозвал его за это "обиженной ливерной колбасой".