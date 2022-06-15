Spiegel сообщил о "язвительном выпаде" Зеленского в адрес Меркель
Spiegel: Зеленский сделал язвительный выпад в адрес Меркель из-за плохих отношений с ФРГ
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Украины сделал "язвительный выпад" в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет в статье для журнала Spiegel обозреватель Сюзанна Байер.
По ее мнению, в своем интервью телеканалу ZDF украинский лидер подверг критике не только нынешнего главу немецкого правительства Олафа Шольца, но и его предшественницу.
"По словам Зеленского, отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Шольц стал канцлером. Это заявление можно расценивать как язвительный выпад в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель", — пишет Байер.
11 июня, 11:50Вучич дал Шольцу отпор после его слов о России
Как писали СМИ, канцлер Германии вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном намерены приехать в Киев 16 июня. При этом ранее Шольц заявлял, что не будет посещать Украину после того, как Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал его за это "обиженной ливерной колбасой".
На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО усиленно поставляют оружие на Украину. При этом власти в Киеве постоянно жалуются на недостаточность поставок и их медленные темпы. Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военная помощь Украине только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для армии.