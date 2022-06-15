https://ria.ru/20220615/zelenskiy-1795341635.html

Spiegel сообщил о "язвительном выпаде" Зеленского в адрес Меркель

Spiegel сообщил о "язвительном выпаде" Зеленского в адрес Меркель - РИА Новости, 15.06.2022

Spiegel сообщил о "язвительном выпаде" Зеленского в адрес Меркель

Президент Украины сделал "язвительный выпад" в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет в статье для журнала Spiegel обозреватель Сюзанна Байер. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T03:02

2022-06-15T03:02

2022-06-15T03:02

в мире

олаф шольц

марио драги

эммануэль макрон

германия

киев

нато

евросоюз

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Украины сделал "язвительный выпад" в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет в статье для журнала Spiegel обозреватель Сюзанна Байер.По ее мнению, в своем интервью телеканалу ZDF украинский лидер подверг критике не только нынешнего главу немецкого правительства Олафа Шольца, но и его предшественницу.Накануне Зеленский призвал Шольца прекратить попытки балансировать между Киевом и Москвой. Он упрекнул Германию в том, что она начала помогать Украине намного позже, чем другие страны — США, Великобритания и восточные страны ЕС.Как писали СМИ, канцлер Германии вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном намерены приехать в Киев 16 июня. При этом ранее Шольц заявлял, что не будет посещать Украину после того, как Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал его за это "обиженной ливерной колбасой".На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО усиленно поставляют оружие на Украину. При этом власти в Киеве постоянно жалуются на недостаточность поставок и их медленные темпы. Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военная помощь Украине только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для армии.

https://ria.ru/20220611/sanktsii-1794744690.html

https://ria.ru/20220606/tanki-1793345750.html

германия

киев

украина

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в мире, олаф шольц, марио драги, эммануэль макрон, германия, киев, нато, евросоюз, ангела меркель, украина, владимир зеленский