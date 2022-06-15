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Spiegel сообщил о "язвительном выпаде" Зеленского в адрес Меркель - РИА Новости, 15.06.2022
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Spiegel сообщил о "язвительном выпаде" Зеленского в адрес Меркель
Spiegel сообщил о "язвительном выпаде" Зеленского в адрес Меркель - РИА Новости, 15.06.2022
Spiegel сообщил о "язвительном выпаде" Зеленского в адрес Меркель
Президент Украины сделал "язвительный выпад" в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет в статье для журнала Spiegel обозреватель Сюзанна Байер. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T03:02
2022-06-15T03:02
в мире
олаф шольц
марио драги
эммануэль макрон
германия
киев
нато
евросоюз
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Украины сделал "язвительный выпад" в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет в статье для журнала Spiegel обозреватель Сюзанна Байер.По ее мнению, в своем интервью телеканалу ZDF украинский лидер подверг критике не только нынешнего главу немецкого правительства Олафа Шольца, но и его предшественницу.Накануне Зеленский призвал Шольца прекратить попытки балансировать между Киевом и Москвой. Он упрекнул Германию в том, что она начала помогать Украине намного позже, чем другие страны — США, Великобритания и восточные страны ЕС.Как писали СМИ, канцлер Германии вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном намерены приехать в Киев 16 июня. При этом ранее Шольц заявлял, что не будет посещать Украину после того, как Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал его за это "обиженной ливерной колбасой".На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО усиленно поставляют оружие на Украину. При этом власти в Киеве постоянно жалуются на недостаточность поставок и их медленные темпы. Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военная помощь Украине только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для армии.
https://ria.ru/20220611/sanktsii-1794744690.html
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в мире, олаф шольц, марио драги, эммануэль макрон, германия, киев, нато, евросоюз, ангела меркель, украина, владимир зеленский
03:02 15.06.2022
 
Spiegel сообщил о "язвительном выпаде" Зеленского в адрес Меркель

Spiegel: Зеленский сделал язвительный выпад в адрес Меркель из-за плохих отношений с ФРГ

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Украины сделал "язвительный выпад" в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет в статье для журнала Spiegel обозреватель Сюзанна Байер.
По ее мнению, в своем интервью телеканалу ZDF украинский лидер подверг критике не только нынешнего главу немецкого правительства Олафа Шольца, но и его предшественницу.
"По словам Зеленского, отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Шольц стал канцлером. Это заявление можно расценивать как язвительный выпад в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель", — пишет Байер.
Накануне Зеленский призвал Шольца прекратить попытки балансировать между Киевом и Москвой. Он упрекнул Германию в том, что она начала помогать Украине намного позже, чем другие страны — США, Великобритания и восточные страны ЕС.
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Как писали СМИ, канцлер Германии вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном намерены приехать в Киев 16 июня. При этом ранее Шольц заявлял, что не будет посещать Украину после того, как Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал его за это "обиженной ливерной колбасой".
На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО усиленно поставляют оружие на Украину. При этом власти в Киеве постоянно жалуются на недостаточность поставок и их медленные темпы. Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военная помощь Украине только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для армии.
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В миреОлаф ШольцМарио ДрагиЭммануэль МакронГерманияКиевНАТОЕвросоюзАнгела МеркельУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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