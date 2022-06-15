https://ria.ru/20220615/zdravookhranenie-1795492115.html

В Ульяновской области проходит неделя нацпроекта "Здравоохранение"

В Ульяновской области проходит неделя нацпроекта "Здравоохранение" - РИА Новости, 15.06.2022

В Ульяновской области проходит неделя нацпроекта "Здравоохранение"

В Ульяновской области пройдут свыше 200 мероприятий в рамках недели нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:32

2022-06-15T15:32

2022-06-15T15:32

ульяновская область

ульяновская область

алексей русских

общество

здоровье - общество

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УЛЬЯНОВСК, 15 июн – РИА Новости. В Ульяновской области пройдут свыше 200 мероприятий в рамках недели нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба регионального правительства.В ходе тематической недели с 14 по 19 июня во всех районах области будут работать мобильные медицинские пункты, пройдут профилактические и донорские акции, встречи с населением по вопросам здравоохранения. А 18 июня во всех поликлиниках региона состоится Единый день диспансеризации. Особое внимание будет уделено женскому здоровью и вопросам материнства, говорится в сообщении."Нужно усилить контроль за ходом реализации мероприятий нацпроекта и соблюдением сроков. Особенно – за строительством таких крупных объектов, как детский инфекционный корпус и фельдшерско-акушерские пункты в селах. Сбоев быть не должно. Глав муниципальных образований прошу лично контролировать ход нацпроекта в каждом конкретном районе области", - отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, выступая на заседании штаба по комплексному развитию региона.По словам министра здравоохранения области Александра Гашкова, с 2019 года в рамках нацпроекта в селах построено 25 фельдшерско-акушерских пунктов и два офиса врача общей практики, 18 детских поликлинических отделений приведены к стандарту новой модели медорганизации. В текущем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения планируется построить пять сельских ФАПов и одну амбулаторию, отремонтировать восемь поликлинических отделений, закупить 23 единицы медоборудования и 13 единиц санитарного транспорта, говорится в сообщении."Продолжается переоснащение сосудистых центров, областного онкодиспансера и внедрение сервисов региональной медицинской информационной системы. Так, в сосудистое отделение Новоспасской больницы планируется закупить ангиограф для контрастного исследования сосудов, в первичное сосудистое отделение Барышской районной больницы – компьютерный томограф и ультразвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов. Новейшее высокотехнологичное оборудование позволит повысить доступность и качество оказания медпомощи жителям отдаленных районов", - приводит пресс-служба слова Гашкова.

https://ria.ru/20211223/fedprogrammy-1765214607.html

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ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ульяновская область, алексей русских, общество, здоровье - общество