https://ria.ru/20220615/zaymische-1795587097.html

В брянском Займище ввели режим чрезвычайной ситуации

В брянском Займище ввели режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 15.06.2022

В брянском Займище ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации ввели в брянском селе Займище для органов управления и сил местного звена системы предупреждения и ликвидации ЧС после обстрела,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:44

2022-06-15T19:44

2022-06-15T19:44

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

клинцы

брянская область

александр богомаз

россия

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РЯЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в брянском селе Займище для органов управления и сил местного звена системы предупреждения и ликвидации ЧС после обстрела, соответствующее распоряжение опубликовали в среду на сайте администрации города Клинцы.Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром во вторник сообщил об обстреле территории села Займище городского округа Клинцы, шесть человек пострадали. Богомаз заверил, что жителям окажут всю необходимую помощь, и со ссылкой на военных заявил, что удар был нанесен "Точкой-У". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту обстрела Украиной территории города Клинцы.В документе Клинцовской городской администрации указано, что в результате взрывов пострадало шесть человек, повреждены 45 частных домовладений. Случившееся авторы распоряжения отнесли к чрезвычайной ситуации местного характера. Граница зоны ЧС определена в пределах улиц Белорусская и Калинина села Займище."Ввести с 18.00 14 июня 2022 года до особого распоряжения для органов управления и сил Клинцовского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в документе.Распоряжением, в частности, создается комиссия по определению ущерба. Непрерывный сбор и обмен информацией о складывающейся обстановке в зоне ЧС и о ходе проведения работ по ее ликвидации поручен руководству муниципального учреждения "УГОЧС г. Клинцы Брянской области".

https://ria.ru/20220614/obstrel-1795309272.html

https://ria.ru/20220610/krym-1794682103.html

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ситуация в днр и лнр, клинцы, брянская область, александр богомаз, россия