Рейтинг@Mail.ru
В брянском Займище ввели режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/zaymische-1795587097.html
В брянском Займище ввели режим чрезвычайной ситуации
В брянском Займище ввели режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 15.06.2022
В брянском Займище ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации ввели в брянском селе Займище для органов управления и сил местного звена системы предупреждения и ликвидации ЧС после обстрела,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:44
2022-06-15T19:44
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
клинцы
брянская область
александр богомаз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795227756_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_5e65cf5915de6e0e9ce6f970c825b9a9.jpg
РЯЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в брянском селе Займище для органов управления и сил местного звена системы предупреждения и ликвидации ЧС после обстрела, соответствующее распоряжение опубликовали в среду на сайте администрации города Клинцы.Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром во вторник сообщил об обстреле территории села Займище городского округа Клинцы, шесть человек пострадали. Богомаз заверил, что жителям окажут всю необходимую помощь, и со ссылкой на военных заявил, что удар был нанесен "Точкой-У". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту обстрела Украиной территории города Клинцы.В документе Клинцовской городской администрации указано, что в результате взрывов пострадало шесть человек, повреждены 45 частных домовладений. Случившееся авторы распоряжения отнесли к чрезвычайной ситуации местного характера. Граница зоны ЧС определена в пределах улиц Белорусская и Калинина села Займище."Ввести с 18.00 14 июня 2022 года до особого распоряжения для органов управления и сил Клинцовского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в документе.Распоряжением, в частности, создается комиссия по определению ущерба. Непрерывный сбор и обмен информацией о складывающейся обстановке в зоне ЧС и о ходе проведения работ по ее ликвидации поручен руководству муниципального учреждения "УГОЧС г. Клинцы Брянской области".
https://ria.ru/20220614/obstrel-1795309272.html
https://ria.ru/20220610/krym-1794682103.html
клинцы
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795227756_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4f14dc2ab3fb394ab6e84b4a06e266ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, клинцы, брянская область, александр богомаз, россия
19:44 15.06.2022
 
В брянском Займище ввели режим чрезвычайной ситуации

В брянском селе Займище ввели режим чрезвычайной ситуации после обстрела со стороны ВСУ

© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК/TelegramВоронка на месте попадания ракеты ТРК "Точка-У"
Воронка на месте попадания ракеты ТРК Точка-У - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК/Telegram
Воронка на месте попадания ракеты ТРК "Точка-У". Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в брянском селе Займище для органов управления и сил местного звена системы предупреждения и ликвидации ЧС после обстрела, соответствующее распоряжение опубликовали в среду на сайте администрации города Клинцы.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром во вторник сообщил об обстреле территории села Займище городского округа Клинцы, шесть человек пострадали. Богомаз заверил, что жителям окажут всю необходимую помощь, и со ссылкой на военных заявил, что удар был нанесен "Точкой-У". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту обстрела Украиной территории города Клинцы.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 20:03
СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории в Брянской области
В документе Клинцовской городской администрации указано, что в результате взрывов пострадало шесть человек, повреждены 45 частных домовладений. Случившееся авторы распоряжения отнесли к чрезвычайной ситуации местного характера. Граница зоны ЧС определена в пределах улиц Белорусская и Калинина села Займище.
"Ввести с 18.00 14 июня 2022 года до особого распоряжения для органов управления и сил Клинцовского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в документе.
Распоряжением, в частности, создается комиссия по определению ущерба. Непрерывный сбор и обмен информацией о складывающейся обстановке в зоне ЧС и о ходе проведения работ по ее ликвидации поручен руководству муниципального учреждения "УГОЧС г. Клинцы Брянской области".
Крым - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 20:23
В Крыму продлили действие высокого уровня террористической опасности
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРКлинцыБрянская областьАлександр БогомазРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала