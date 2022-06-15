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В США объяснили, почему разваливается единый западный фронт против России

В США объяснили, почему разваливается единый западный фронт против России - РИА Новости, 15.06.2022

В США объяснили, почему разваливается единый западный фронт против России

Единый фронт США и Европы против России разваливается из-за топливного кризиса и высоких цен на газ, пишет обозреватель американской газеты The Wall Street... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T23:21

2022-06-15T23:21

2022-06-15T23:35

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Единый фронт США и Европы против России разваливается из-за топливного кризиса и высоких цен на газ, пишет обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Джинджу Ли.Как напомнил автор, во вторник произошли два события, которые нанесли удар по мировому энергетическому рынку. Сначала американская компания Freeport LNG сообщила, что ее завод по производству СПГ в Техасе, закрывшийся после взрыва и пожара 8 июня, возобновит работу лишь в конце 2022 года. Вышедшее из строя предприятие на 18 процентов сократит объемы экспорта сжиженного природного газа из США, а значит, Европа получит меньше топлива.Проблему усугубила остановка российским "Газпромом" части турбин на "Северном потоке", в результате чего объемы поставок в Евросоюз упали до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167. Причиной этому стала задержка в работе немецкой компании Siemens, не сумевшей вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта.Оба этих события спровоцировали резкий скачок цен на газ в ЕС до 1300 долларов за тысячу кубов. Стремительное удорожание топлива, приводящее к закрытию предприятий, — это соль на рану для континента, отметил Ли.При этом в самих Штатах выход из строя завода СПГ в Техасе снизил стоимость сырья на 17 процентов благодаря сужению экспорта в Европу. По словам колумниста, американские промышленники, уловившие эту тесную взаимосвязь, могут пролоббировать сокращение поставок в ЕС для поддержания приемлемых цен у себя дома. Если они добьются своей цели, между Вашингтоном и Брюсселем возникнет раскол, считает журналист.До сих пор они поддерживали единый фронт в энергетической политике. Штаты даже гарантировали, что смогут без проблем снабжать европейские страны СПГ, напомнил Ли. Однако внезапное падение стоимости газа для одних и финансовые трудности для других увеличивают риск того, что интересы сторон разойдутся, подытожил он.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795544716.html

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, европа, сша, евросоюз, газпром, siemens, северный поток, россия