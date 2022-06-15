https://ria.ru/20220615/zapad-1795343380.html

Нобелевский лауреат раскрыл двойные стандарты Запада из-за Украины

Нобелевский лауреат раскрыл двойные стандарты Запада из-за Украины - РИА Новости, 15.06.2022

Нобелевский лауреат раскрыл двойные стандарты Запада из-за Украины

Запад помогает Киеву, однако игнорирует проблемы людей в других частях света, приводит газета Politico слова врача-гинеколог Дениса Муквеге, получившего... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T04:04

2022-06-15T04:04

2022-06-15T04:05

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украина

россия

демократическая республика конго

оон

евросоюз

санкции в отношении россии

денис муквеге

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Запад помогает Киеву, однако игнорирует проблемы людей в других частях света, приводит газета Politico слова врача-гинеколог Дениса Муквеге, получившего Нобелевскую премию мира в 2018 году.По его мнению, конфликт на Украине показал двойные стандарты лидеров западных стран.Медик обвинил Запад в игнорировании случаев насилия в Демократической Республике Конго. Он призвал Бельгию проявить инициативу в ЕС и ООН и осудить происходящее на востоке ДРК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795009132.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, демократическая республика конго, оон, евросоюз, санкции в отношении россии, денис муквеге, бельгия