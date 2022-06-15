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Нобелевский лауреат раскрыл двойные стандарты Запада из-за Украины - РИА Новости, 15.06.2022
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Нобелевский лауреат раскрыл двойные стандарты Запада из-за Украины
Нобелевский лауреат раскрыл двойные стандарты Запада из-за Украины - РИА Новости, 15.06.2022
Нобелевский лауреат раскрыл двойные стандарты Запада из-за Украины
Запад помогает Киеву, однако игнорирует проблемы людей в других частях света, приводит газета Politico слова врача-гинеколог Дениса Муквеге, получившего... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T04:04
2022-06-15T04:05
в мире
украина
россия
демократическая республика конго
оон
евросоюз
санкции в отношении россии
денис муквеге
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Запад помогает Киеву, однако игнорирует проблемы людей в других частях света, приводит газета Politico слова врача-гинеколог Дениса Муквеге, получившего Нобелевскую премию мира в 2018 году.По его мнению, конфликт на Украине показал двойные стандарты лидеров западных стран.Медик обвинил Запад в игнорировании случаев насилия в Демократической Республике Конго. Он призвал Бельгию проявить инициативу в ЕС и ООН и осудить происходящее на востоке ДРК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795009132.html
украина
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в мире, украина, россия, демократическая республика конго, оон, евросоюз, санкции в отношении россии, денис муквеге, бельгия
04:04 15.06.2022 (обновлено: 04:05 15.06.2022)
 
Нобелевский лауреат раскрыл двойные стандарты Запада из-за Украины

Нобелевский лауреат Муквеге: Запад помогает Украине и закрывает глаза на страдания других

© AFP 2022 / Safin Hamid Нобелевский лауреат Денис Муквеге
Нобелевский лауреат Денис Муквеге - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / Safin Hamid
Нобелевский лауреат Денис Муквеге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Запад помогает Киеву, однако игнорирует проблемы людей в других частях света, приводит газета Politico слова врача-гинеколог Дениса Муквеге, получившего Нобелевскую премию мира в 2018 году.
По его мнению, конфликт на Украине показал двойные стандарты лидеров западных стран.

"Люди здесь страдают также, как и в других конфликтах. Запад отреагировал на украинский кризис. Он потратил миллиарды на Украину и ввел санкции против России. Однако почему вы закрываете глаза на страдания в других регионах? Я не вижу разницы", — пояснил Муквеге.

Медик обвинил Запад в игнорировании случаев насилия в Демократической Республике Конго. Он призвал Бельгию проявить инициативу в ЕС и ООН и осудить происходящее на востоке ДРК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреУкраинаРоссияДемократическая Республика КонгоООНЕвросоюзСанкции в отношении РоссииДенис МуквегеБельгия
 
 
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