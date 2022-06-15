https://ria.ru/20220615/zakleivat-1795333747.html
Эксперт объяснил, зачем закрывать камеры на ноутбуке и смартфоне
Эксперт объяснил, зачем закрывать камеры на ноутбуке и смартфоне - РИА Новости, 15.06.2022
Эксперт объяснил, зачем закрывать камеры на ноутбуке и смартфоне
Могут ли злоумышленники получить доступ к камере ноутбука или смартфона и чем это грозит владельцу устройства, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T02:15
2022-06-15T02:15
2022-06-15T02:15
технологии
общество
россия
григорий пащенко
мошенничество
ноутбуки
смартфоны
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Могут ли злоумышленники получить доступ к камере ноутбука или смартфона и чем это грозит владельцу устройства, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.Вредоносные программы, способные подключаться к камерам электронных устройств и следить за их владельцами, достаточно широко распространены в Сети, отметил Пащенко. По словам эксперта, такое ПО может использоваться, в частности, для сбора конфиденциальной информации о конкретных лицах.Обычно вредоносное ПО проникает в систему под видом файлов с документами, фотографиями или аудиозаписями, добавил эксперт."Злоумышленник, как правило, отправляет файл с вирусом в виде документа, картинки или аудио, при активации которого получает доступ к камере устройства", — уточнил Пащенко.В сфере маркетинга тоже могут использоваться вредоносные программы, предназначенные для слежки за потенциальными потребителями товаров или услуг, продолжил он.Привычка закрывать камеры на компьютерах, ноутбуках, смартфонах и других устройствах — это не признак паранойи, а разумная мера предосторожности, считает эксперт. Он рекомендует также устанавливать на электронные устройства надежные антивирусные программы и следить за тем, какие приложения имеют доступ к камере."Изолента или специальные шторки для камеры — наше все. В смартфонах вы можете проверять, какие приложения имеют доступ к камере, и запретить его некоторым из них. Но зловредная программа может быть замаскирована. Компьютеры и ноутбуки всегда нужно проверять хорошим антивирусом на наличие зловредных кодов", — посоветовал Пащенко.
https://ria.ru/20220614/moshenniki-1795133890.html
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технологии, общество, россия, григорий пащенко, мошенничество, ноутбуки, смартфоны
Эксперт объяснил, зачем закрывать камеры на ноутбуке и смартфоне
Эксперт Пащенко назвал закрытие камер на ноутбуке и смартфоне мерой предосторожности
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Могут ли злоумышленники получить доступ к камере ноутбука или смартфона и чем это грозит владельцу устройства, рассказал в интервью радио Sputnik
руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.
Вредоносные программы, способные подключаться к камерам электронных устройств и следить за их владельцами, достаточно широко распространены в Сети, отметил Пащенко
. По словам эксперта, такое ПО может использоваться, в частности, для сбора конфиденциальной информации о конкретных лицах.
"Сейчас участились взломы (электронных устройств. — Прим. ред.) конкретных людей, например, муж хочет следить за женой или работодатель — за сотрудниками. Или же сам злоумышленник может собирать компромат и использовать его против вас", — предупредил Пащенко.
Обычно вредоносное ПО проникает в систему под видом файлов с документами, фотографиями или аудиозаписями, добавил эксперт.
"Злоумышленник, как правило, отправляет файл с вирусом в виде документа, картинки или аудио, при активации которого получает доступ к камере устройства", — уточнил Пащенко.
В сфере маркетинга тоже могут использоваться вредоносные программы, предназначенные для слежки за потенциальными потребителями товаров или услуг, продолжил он.
"Еще была волна приложений, которые якобы улучшали свойства фотографий и видео, но при этом камера шпионила за человеком и сливала в течение дня изображение, чтобы рекламодатель мог анализировать, кто пользуется приложением, где человек находится и какие вокруг находятся предметы", — привел пример Пащенко.
Привычка закрывать камеры на компьютерах, ноутбуках, смартфонах и других устройствах — это не признак паранойи, а разумная мера предосторожности, считает эксперт. Он рекомендует также устанавливать на электронные устройства надежные антивирусные программы и следить за тем, какие приложения имеют доступ к камере.
"Изолента или специальные шторки для камеры — наше все. В смартфонах вы можете проверять, какие приложения имеют доступ к камере, и запретить его некоторым из них. Но зловредная программа может быть замаскирована. Компьютеры и ноутбуки всегда нужно проверять хорошим антивирусом на наличие зловредных кодов", — посоветовал Пащенко.