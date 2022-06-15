https://ria.ru/20220615/zakleivat-1795333747.html

Эксперт объяснил, зачем закрывать камеры на ноутбуке и смартфоне

Эксперт объяснил, зачем закрывать камеры на ноутбуке и смартфоне - РИА Новости, 15.06.2022

Эксперт объяснил, зачем закрывать камеры на ноутбуке и смартфоне

Могут ли злоумышленники получить доступ к камере ноутбука или смартфона и чем это грозит владельцу устройства, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T02:15

2022-06-15T02:15

2022-06-15T02:15

технологии

общество

россия

григорий пащенко

мошенничество

ноутбуки

смартфоны

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Могут ли злоумышленники получить доступ к камере ноутбука или смартфона и чем это грозит владельцу устройства, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.Вредоносные программы, способные подключаться к камерам электронных устройств и следить за их владельцами, достаточно широко распространены в Сети, отметил Пащенко. По словам эксперта, такое ПО может использоваться, в частности, для сбора конфиденциальной информации о конкретных лицах.Обычно вредоносное ПО проникает в систему под видом файлов с документами, фотографиями или аудиозаписями, добавил эксперт."Злоумышленник, как правило, отправляет файл с вирусом в виде документа, картинки или аудио, при активации которого получает доступ к камере устройства", — уточнил Пащенко.В сфере маркетинга тоже могут использоваться вредоносные программы, предназначенные для слежки за потенциальными потребителями товаров или услуг, продолжил он.Привычка закрывать камеры на компьютерах, ноутбуках, смартфонах и других устройствах — это не признак паранойи, а разумная мера предосторожности, считает эксперт. Он рекомендует также устанавливать на электронные устройства надежные антивирусные программы и следить за тем, какие приложения имеют доступ к камере."Изолента или специальные шторки для камеры — наше все. В смартфонах вы можете проверять, какие приложения имеют доступ к камере, и запретить его некоторым из них. Но зловредная программа может быть замаскирована. Компьютеры и ноутбуки всегда нужно проверять хорошим антивирусом на наличие зловредных кодов", — посоветовал Пащенко.

https://ria.ru/20220614/moshenniki-1795133890.html

https://ria.ru/20220612/vpn-1794820286.html

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технологии, общество, россия, григорий пащенко, мошенничество, ноутбуки, смартфоны