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Позиции русского языка в Казахстане не изменились, заявил Токаев

Позиции русского языка в Казахстане не изменились, заявил Токаев - РИА Новости, 15.06.2022

Позиции русского языка в Казахстане не изменились, заявил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что позиции русского языка в республике не ослабли, утверждающие обратное идут против истины. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:11

2022-06-15T12:11

2022-06-15T13:17

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АЛМА-АТА, 15 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что позиции русского языка в республике не ослабли, утверждающие обратное идут против истины."Те, кто утверждают, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и, тем более, стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я, в принципе, знаю ответ на него, но сейчас это не предмет нашей беседы", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Токаев добавил, что "позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения". "Я в этом уверен", - подчеркнул он. Вместе с тем он подтвердил, что в республике возникает все больший спрос на получение образования на казахском языке. "Это тоже надо учитывать. В конце концов, в самом имени нашего государства - Казахстан - звучит имя "казах", значит, мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать детей в казахские детские сады и казахские школы", - отметил президент.Казахстанский лидер выразил уверенность, что важность русского языка для казахов обуславливает и географическое положение республики."У нас есть четкое понимание, что без русского языка, конечно же, казахам будет очень сложно. Географически у нас самая протяженная государственная граница в мире. Мы, как говорится, богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык", - заключил он.

https://ria.ru/20220417/kazakhstan-1783784191.html

https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, россия, русский язык в мире