https://ria.ru/20220615/yazyk-1795412995.html
Позиции русского языка в Казахстане не изменились, заявил Токаев
Позиции русского языка в Казахстане не изменились, заявил Токаев - РИА Новости, 15.06.2022
Позиции русского языка в Казахстане не изменились, заявил Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что позиции русского языка в республике не ослабли, утверждающие обратное идут против истины. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:11
2022-06-15T12:11
2022-06-15T13:17
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касым-жомарт токаев
россия
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АЛМА-АТА, 15 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что позиции русского языка в республике не ослабли, утверждающие обратное идут против истины."Те, кто утверждают, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и, тем более, стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я, в принципе, знаю ответ на него, но сейчас это не предмет нашей беседы", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Токаев добавил, что "позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения". "Я в этом уверен", - подчеркнул он. Вместе с тем он подтвердил, что в республике возникает все больший спрос на получение образования на казахском языке. "Это тоже надо учитывать. В конце концов, в самом имени нашего государства - Казахстан - звучит имя "казах", значит, мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать детей в казахские детские сады и казахские школы", - отметил президент.Казахстанский лидер выразил уверенность, что важность русского языка для казахов обуславливает и географическое положение республики."У нас есть четкое понимание, что без русского языка, конечно же, казахам будет очень сложно. Географически у нас самая протяженная государственная граница в мире. Мы, как говорится, богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык", - заключил он.
https://ria.ru/20220417/kazakhstan-1783784191.html
https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, россия, русский язык в мире
12:11 15.06.2022 (обновлено: 13:17 15.06.2022)
Позиции русского языка в Казахстане не изменились, заявил Токаев
Президент Токаев заявил, что позиции русского языка в Казахстане не ослабли
АЛМА-АТА, 15 июн - РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил
, что позиции русского языка в республике не ослабли, утверждающие обратное идут против истины.
"Те, кто утверждают, что позиции русского языка в Казахстане
уменьшились, сузились и, тем более, стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я, в принципе, знаю ответ на него, но сейчас это не предмет нашей беседы", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Токаев добавил, что "позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения". "Я в этом уверен", - подчеркнул он. Вместе с тем он подтвердил, что в республике возникает все больший спрос на получение образования на казахском языке. "Это тоже надо учитывать. В конце концов, в самом имени нашего государства - Казахстан - звучит имя "казах", значит, мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать детей в казахские детские сады и казахские школы", - отметил президент.
Казахстанский лидер выразил уверенность, что важность русского языка для казахов обуславливает и географическое положение республики.
"У нас есть четкое понимание, что без русского языка, конечно же, казахам будет очень сложно. Географически у нас самая протяженная государственная граница в мире. Мы, как говорится, богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык", - заключил он.