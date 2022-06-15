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Глава ВТБ рассказал о планируемом формате работы банка в Крыму - РИА Новости, 15.06.2022
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Глава ВТБ рассказал о планируемом формате работы банка в Крыму
Глава ВТБ рассказал о планируемом формате работы банка в Крыму - РИА Новости, 15.06.2022
Глава ВТБ рассказал о планируемом формате работы банка в Крыму
ВТБ планирует работать в Крыму через РНКБ и отдельно открывать отделения не будет, при этом в слиянии с крымским банком нет необходимости, заявил глава ВТБ... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T03:43
2022-06-15T03:43
андрей костин (банкир)
экономика
михаил якунин
донецкая народная республика
луганская народная республика
втб
российский национальный коммерческий банк
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВТБ планирует работать в Крыму через РНКБ и отдельно открывать отделения не будет, при этом в слиянии с крымским банком нет необходимости, заявил глава ВТБ Андрей Костин.По его словам, самого ВТБ в Крыму не будет. "Мы пока не видим в этом смысла. Зачем снова искать помещения, людей, когда можем развиваться на базе существующего банка, обслуживающего чуть ли не более 70% местных клиентов? Тем более, что в Крыму и без ВТБ усиливается конкуренция. Там есть банк "Россия", а сейчас заходит ПСБ", - заявил он.Костин подчеркнул, что РНКБ не будет слит с ВТБ. "Нет, здесь такой необходимости (слияния – ред.) нет. Это розничный банк со своей географией, у нас нет пересечений по клиентам, там не будет экономии при консолидации, только усиление РНКБ за счёт продуктовой линейки и инвестиционной деятельности ВТБ на полуострове", - отметил банкир.По его словам, глава РНКБ Михаил Якунин сохранит свой пост. Также он рассказал, что в правительстве обсуждается возможность работы РНКБ в Луганской и Донецкой народных республиках."Мы пока не владельцы РНКБ и решений пока принимать не можем. Но знаю, что в правительстве такая возможность обсуждается. На мой взгляд, прежде чем принимать решение целесообразно было бы дождаться окончательного определения статуса ЛНР и ДНР", - заявил глава ВТБ.
https://ria.ru/20220226/krym-1775238368.html
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андрей костин (банкир), экономика, михаил якунин, донецкая народная республика, луганская народная республика, втб, российский национальный коммерческий банк
03:43 15.06.2022
 
Глава ВТБ рассказал о планируемом формате работы банка в Крыму

Костин: ВТБ планирует работать в Крыму через РНКБ, но слияния банков не будет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка проходит мимо отделения банка "ВТБ"
Девушка проходит мимо отделения банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка проходит мимо отделения банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВТБ планирует работать в Крыму через РНКБ и отдельно открывать отделения не будет, при этом в слиянии с крымским банком нет необходимости, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"РНКБ когда-то был создан на базе нашего дочернего банка. Мы передали ему крымскую сеть и персонал ВТБ и подарили его акции правительству. А сегодня таким образом просто возвращаемся в Крым. Но вместо того, чтобы создавать всё заново, логично вернуть банк, который когда-то был нашим", - заявил он в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, самого ВТБ в Крыму не будет. "Мы пока не видим в этом смысла. Зачем снова искать помещения, людей, когда можем развиваться на базе существующего банка, обслуживающего чуть ли не более 70% местных клиентов? Тем более, что в Крыму и без ВТБ усиливается конкуренция. Там есть банк "Россия", а сейчас заходит ПСБ", - заявил он.
Костин подчеркнул, что РНКБ не будет слит с ВТБ. "Нет, здесь такой необходимости (слияния – ред.) нет. Это розничный банк со своей географией, у нас нет пересечений по клиентам, там не будет экономии при консолидации, только усиление РНКБ за счёт продуктовой линейки и инвестиционной деятельности ВТБ на полуострове", - отметил банкир.
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По его словам, глава РНКБ Михаил Якунин сохранит свой пост. Также он рассказал, что в правительстве обсуждается возможность работы РНКБ в Луганской и Донецкой народных республиках.
"Мы пока не владельцы РНКБ и решений пока принимать не можем. Но знаю, что в правительстве такая возможность обсуждается. На мой взгляд, прежде чем принимать решение целесообразно было бы дождаться окончательного определения статуса ЛНР и ДНР", - заявил глава ВТБ.
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Андрей Костин (банкир)ЭкономикаМихаил ЯкунинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВТБРоссийский национальный коммерческий банк
 
 
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