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Глава ВТБ рассказал о планируемом формате работы банка в Крыму

Глава ВТБ рассказал о планируемом формате работы банка в Крыму - РИА Новости, 15.06.2022

Глава ВТБ рассказал о планируемом формате работы банка в Крыму

ВТБ планирует работать в Крыму через РНКБ и отдельно открывать отделения не будет, при этом в слиянии с крымским банком нет необходимости, заявил глава ВТБ... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T03:43

2022-06-15T03:43

2022-06-15T03:43

андрей костин (банкир)

экономика

михаил якунин

донецкая народная республика

луганская народная республика

втб

российский национальный коммерческий банк

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВТБ планирует работать в Крыму через РНКБ и отдельно открывать отделения не будет, при этом в слиянии с крымским банком нет необходимости, заявил глава ВТБ Андрей Костин.По его словам, самого ВТБ в Крыму не будет. "Мы пока не видим в этом смысла. Зачем снова искать помещения, людей, когда можем развиваться на базе существующего банка, обслуживающего чуть ли не более 70% местных клиентов? Тем более, что в Крыму и без ВТБ усиливается конкуренция. Там есть банк "Россия", а сейчас заходит ПСБ", - заявил он.Костин подчеркнул, что РНКБ не будет слит с ВТБ. "Нет, здесь такой необходимости (слияния – ред.) нет. Это розничный банк со своей географией, у нас нет пересечений по клиентам, там не будет экономии при консолидации, только усиление РНКБ за счёт продуктовой линейки и инвестиционной деятельности ВТБ на полуострове", - отметил банкир.По его словам, глава РНКБ Михаил Якунин сохранит свой пост. Также он рассказал, что в правительстве обсуждается возможность работы РНКБ в Луганской и Донецкой народных республиках."Мы пока не владельцы РНКБ и решений пока принимать не можем. Но знаю, что в правительстве такая возможность обсуждается. На мой взгляд, прежде чем принимать решение целесообразно было бы дождаться окончательного определения статуса ЛНР и ДНР", - заявил глава ВТБ.

https://ria.ru/20220226/krym-1775238368.html

https://ria.ru/20220317/krym-1778670250.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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андрей костин (банкир), экономика, михаил якунин, донецкая народная республика, луганская народная республика, втб, российский национальный коммерческий банк