Глава ВТБ рассказал о планируемом формате работы банка в Крыму
Костин: ВТБ планирует работать в Крыму через РНКБ, но слияния банков не будет
Девушка проходит мимо отделения банка "ВТБ". Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВТБ планирует работать в Крыму через РНКБ и отдельно открывать отделения не будет, при этом в слиянии с крымским банком нет необходимости, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"РНКБ когда-то был создан на базе нашего дочернего банка. Мы передали ему крымскую сеть и персонал ВТБ и подарили его акции правительству. А сегодня таким образом просто возвращаемся в Крым. Но вместо того, чтобы создавать всё заново, логично вернуть банк, который когда-то был нашим", - заявил он в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, самого ВТБ в Крыму не будет. "Мы пока не видим в этом смысла. Зачем снова искать помещения, людей, когда можем развиваться на базе существующего банка, обслуживающего чуть ли не более 70% местных клиентов? Тем более, что в Крыму и без ВТБ усиливается конкуренция. Там есть банк "Россия", а сейчас заходит ПСБ", - заявил он.
Костин подчеркнул, что РНКБ не будет слит с ВТБ. "Нет, здесь такой необходимости (слияния – ред.) нет. Это розничный банк со своей географией, у нас нет пересечений по клиентам, там не будет экономии при консолидации, только усиление РНКБ за счёт продуктовой линейки и инвестиционной деятельности ВТБ на полуострове", - отметил банкир.
По его словам, глава РНКБ Михаил Якунин сохранит свой пост. Также он рассказал, что в правительстве обсуждается возможность работы РНКБ в Луганской и Донецкой народных республиках.
"Мы пока не владельцы РНКБ и решений пока принимать не можем. Но знаю, что в правительстве такая возможность обсуждается. На мой взгляд, прежде чем принимать решение целесообразно было бы дождаться окончательного определения статуса ЛНР и ДНР", - заявил глава ВТБ.