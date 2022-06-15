https://ria.ru/20220615/vozdukh-1795354638.html

Швейцария временно закрыла воздушное пространство

Швейцария временно закрыла воздушное пространство - РИА Новости, 15.06.2022

Швейцария временно закрыла воздушное пространство

Швейцарская компания по контролю над воздушным движением Skyguide заявила, что на фоне технического сбоя, с которым столкнулась служба, воздушное пространство... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T08:38

2022-06-15T08:38

2022-06-15T08:48

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Швейцарская компания по контролю над воздушным движением Skyguide заявила, что на фоне технического сбоя, с которым столкнулась служба, воздушное пространство Швейцарии закрыто."Технический сбой у Skyguide - швейцарское воздушное пространство закрыто до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении компании в Twitter.

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швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швейцария, новости - туризм