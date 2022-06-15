https://ria.ru/20220615/vozdukh-1795354638.html
Швейцария временно закрыла воздушное пространство
Швейцария временно закрыла воздушное пространство - РИА Новости, 15.06.2022
Швейцария временно закрыла воздушное пространство
Швейцарская компания по контролю над воздушным движением Skyguide заявила, что на фоне технического сбоя, с которым столкнулась служба, воздушное пространство... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:38
2022-06-15T08:38
2022-06-15T08:48
в мире
туризм
швейцария
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Швейцарская компания по контролю над воздушным движением Skyguide заявила, что на фоне технического сбоя, с которым столкнулась служба, воздушное пространство Швейцарии закрыто."Технический сбой у Skyguide - швейцарское воздушное пространство закрыто до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении компании в Twitter.
https://ria.ru/20220614/vizy-1795246967.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, новости - туризм
08:38 15.06.2022 (обновлено: 08:48 15.06.2022)
Швейцария временно закрыла воздушное пространство
Швейцария временно закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя