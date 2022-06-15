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Швейцария временно закрыла воздушное пространство - РИА Новости, 15.06.2022
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Туризм
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Швейцария временно закрыла воздушное пространство
Швейцария временно закрыла воздушное пространство - РИА Новости, 15.06.2022
Швейцария временно закрыла воздушное пространство
Швейцарская компания по контролю над воздушным движением Skyguide заявила, что на фоне технического сбоя, с которым столкнулась служба, воздушное пространство... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:38
2022-06-15T08:48
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швейцария
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Швейцарская компания по контролю над воздушным движением Skyguide заявила, что на фоне технического сбоя, с которым столкнулась служба, воздушное пространство Швейцарии закрыто."Технический сбой у Skyguide - швейцарское воздушное пространство закрыто до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении компании в Twitter.
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в мире, швейцария, новости - туризм
08:38 15.06.2022 (обновлено: 08:48 15.06.2022)
 
Швейцария временно закрыла воздушное пространство

Швейцария временно закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Швейцарская компания по контролю над воздушным движением Skyguide заявила, что на фоне технического сбоя, с которым столкнулась служба, воздушное пространство Швейцарии закрыто.
"Технический сбой у Skyguide - швейцарское воздушное пространство закрыто до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении компании в Twitter.
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