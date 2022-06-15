15:12 15.06.2022 (обновлено: 17:58 15.06.2022)
В Минске заявили о гибридной войне Запада против Белоруссии и России
Министр обороны Белоруссии Хренин заявил о гибридной войне Запада против Минска и Москвы
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Запад развязал против Минска и Москвы полномасштабную гибридную войну, чтобы помешать единству стран.
"Неразрывное единство Беларуси и России является локомотивом интеграционных процессов не только постсоветстских государств, но и в целом в Евразии. Чтобы помешать укреплению нашего единства, по сути, выступающего сегодня оплотом цивилизации, коллективный Запад против нас, в первую очередь, Беларуси и России, развязал полномасштабную гибридную войну", - сказал Хренин, выступая в Минске на парламентской конференции "Историческая память: Великая победа, добытая единством".
"Беларусь и братская Россия показывают пример высочайшей ответственности за будущее человечества, сохранение мира, стабильности и безопасности. Строится Союзное государство, укрепляется его обороноспособность, военный потенциал региональной группировки войск в восточноевропейском регионе коллективной безопасности", - заявил Хренин.
По словам министра, в европейском регионе очевиден крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности, связанный с попытками Запада удержать свои позиции в разрушающейся системе однополярного мироустройства. Он обратил внимание на ситуацию на Украине, заявив, что Запад продолжает накачивать эту страну вооружением, желая максимального продолжения конфликта и того, чтобы "полыхнуло пошире".