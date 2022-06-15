https://ria.ru/20220615/voyna-1795490920.html

В Минске заявили о гибридной войне Запада против Белоруссии и России

В Минске заявили о гибридной войне Запада против Белоруссии и России - РИА Новости, 15.06.2022

В Минске заявили о гибридной войне Запада против Белоруссии и России

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Запад развязал против Минска и Москвы полномасштабную гибридную войну, чтобы помешать единству стран. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:12

2022-06-15T15:12

2022-06-15T17:58

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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Запад развязал против Минска и Москвы полномасштабную гибридную войну, чтобы помешать единству стран."Неразрывное единство Беларуси и России является локомотивом интеграционных процессов не только постсоветстских государств, но и в целом в Евразии. Чтобы помешать укреплению нашего единства, по сути, выступающего сегодня оплотом цивилизации, коллективный Запад против нас, в первую очередь, Беларуси и России, развязал полномасштабную гибридную войну", - сказал Хренин, выступая в Минске на парламентской конференции "Историческая память: Великая победа, добытая единством"."Беларусь и братская Россия показывают пример высочайшей ответственности за будущее человечества, сохранение мира, стабильности и безопасности. Строится Союзное государство, укрепляется его обороноспособность, военный потенциал региональной группировки войск в восточноевропейском регионе коллективной безопасности", - заявил Хренин.По словам министра, в европейском регионе очевиден крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности, связанный с попытками Запада удержать свои позиции в разрушающейся системе однополярного мироустройства. Он обратил внимание на ситуацию на Украине, заявив, что Запад продолжает накачивать эту страну вооружением, желая максимального продолжения конфликта и того, чтобы "полыхнуло пошире".

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, нато, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии