https://ria.ru/20220615/voennye-1795617375.html

Эсеры предложили приравнять по статусу военных ДНР к их российским коллегам

Эсеры предложили приравнять по статусу военных ДНР к их российским коллегам - РИА Новости, 15.06.2022

Эсеры предложили приравнять по статусу военных ДНР к их российским коллегам

Партия "Справедливая Россия — За правду" предложила приравнять по статусу военных ДНР и ЛНР к их российским коллегам, так как в настоящее время первые не имеют... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T23:45

2022-06-15T23:45

2022-06-15T23:45

специальная военная операция на украине

россия

военные

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия — За правду" предложила приравнять по статусу военных ДНР и ЛНР к их российским коллегам, так как в настоящее время первые не имеют в России статуса военнослужащих, сообщил глава политобъединения Сергей Миронов.По словам Миронова, военнослужащие и ополченцы Донбасса не имеют официального статуса военнослужащих, хотя при этом выполняют те же задачи."Сегодня военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР, а также ополченцы, которые не имеют официального статуса военнослужащих, фактически выполняют те же задачи, что и российские военные. При этом их материальное, техническое, финансовое, бытовое и медицинское обеспечение значительно уступает обеспечению военнослужащих ВС РФ", — отметил он.Он добавил, что подобное решение уже встретило поддержку коллег. "Такое решение будет справедливым по отношению к тем, кто, рискуя жизнью, встал на защиту Донбасса. Уже получил и позитивные отклики коллег", - уточнил Миронов.Пресс-служба партии сообщила РИА Новости, что проект был внесен на отзыв правительства РФ.

https://ria.ru/20220607/dnr-1793760333.html

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россия, военные, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф