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Эсеры предложили приравнять по статусу военных ДНР к их российским коллегам - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/voennye-1795617375.html
Эсеры предложили приравнять по статусу военных ДНР к их российским коллегам
Эсеры предложили приравнять по статусу военных ДНР к их российским коллегам - РИА Новости, 15.06.2022
Эсеры предложили приравнять по статусу военных ДНР к их российским коллегам
Партия "Справедливая Россия — За правду" предложила приравнять по статусу военных ДНР и ЛНР к их российским коллегам, так как в настоящее время первые не имеют... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T23:45
2022-06-15T23:45
специальная военная операция на украине
россия
военные
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия — За правду" предложила приравнять по статусу военных ДНР и ЛНР к их российским коллегам, так как в настоящее время первые не имеют в России статуса военнослужащих, сообщил глава политобъединения Сергей Миронов.По словам Миронова, военнослужащие и ополченцы Донбасса не имеют официального статуса военнослужащих, хотя при этом выполняют те же задачи."Сегодня военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР, а также ополченцы, которые не имеют официального статуса военнослужащих, фактически выполняют те же задачи, что и российские военные. При этом их материальное, техническое, финансовое, бытовое и медицинское обеспечение значительно уступает обеспечению военнослужащих ВС РФ", — отметил он.Он добавил, что подобное решение уже встретило поддержку коллег. "Такое решение будет справедливым по отношению к тем, кто, рискуя жизнью, встал на защиту Донбасса. Уже получил и позитивные отклики коллег", - уточнил Миронов.Пресс-служба партии сообщила РИА Новости, что проект был внесен на отзыв правительства РФ.
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россия, военные, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
23:45 15.06.2022
 
Эсеры предложили приравнять по статусу военных ДНР к их российским коллегам

Эсеры предложили приравнять ополченцев республик Донбасса к военнослужащим России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия — За правду" предложила приравнять по статусу военных ДНР и ЛНР к их российским коллегам, так как в настоящее время первые не имеют в России статуса военнослужащих, сообщил глава политобъединения Сергей Миронов.
"Внесли с коллегами законопроект, который подразумевает приравнивание ополченцев республик Донбасса к военнослужащим РФ", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Миронова, военнослужащие и ополченцы Донбасса не имеют официального статуса военнослужащих, хотя при этом выполняют те же задачи.
"Сегодня военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР, а также ополченцы, которые не имеют официального статуса военнослужащих, фактически выполняют те же задачи, что и российские военные. При этом их материальное, техническое, финансовое, бытовое и медицинское обеспечение значительно уступает обеспечению военнослужащих ВС РФ", — отметил он.
Он добавил, что подобное решение уже встретило поддержку коллег. "Такое решение будет справедливым по отношению к тем, кто, рискуя жизнью, встал на защиту Донбасса. Уже получил и позитивные отклики коллег", - уточнил Миронов.
Пресс-служба партии сообщила РИА Новости, что проект был внесен на отзыв правительства РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоенныеПартия "Справедливая Россия - за правду"Сергей МироновДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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