Рейтинг@Mail.ru
Иностранные IT-специалисты могут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220615/vnzh-1795474788.html
Иностранные IT-специалисты могут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке
Иностранные IT-специалисты могут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке - РИА Новости, 15.06.2022
Иностранные IT-специалисты могут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о праве получения вида на жительство в России в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и членов РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:32
2022-06-15T14:32
россия
госдума рф
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789454701_0:0:2997:1685_1920x0_80_0_0_f1e48707f51a7fc7a990e9b82c82c232.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о праве получения вида на жительство в России в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и членов их семей, минуя получение разрешения на временное проживание.В пояснительных материалах к проекту кабмин уточняет, что для отдельных категорий иностранных граждан закон предусматривает возможность получения ВНЖ в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание. Однако порядок не распространяется на отдельные категории граждан - работников зарубежных юрлиц, "выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт" поставленного в РФ технического оборудования.Преференции предлагается распространить и на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей, уточняется в материалах.
https://ria.ru/20220614/nezavisimost-1795109141.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789454701_210:0:2641:1823_1920x0_80_0_0_5b2232743cca4acc573203c91a69c71e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, технологии
14:32 15.06.2022
 
Иностранные IT-специалисты могут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке

Госдума приняла закон об упрощенном получении ВНЖ в России для иностранных IT-специалистов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
IT-специалист за работой . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о праве получения вида на жительство в России в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и членов их семей, минуя получение разрешения на временное проживание.
В пояснительных материалах к проекту кабмин уточняет, что для отдельных категорий иностранных граждан закон предусматривает возможность получения ВНЖ в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание. Однако порядок не распространяется на отдельные категории граждан - работников зарубежных юрлиц, "выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт" поставленного в РФ технического оборудования.
Преференции предлагается распространить и на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей, уточняется в материалах.
Рига - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 06:28
Депутат Госдумы пообещал отозвать признание независимости трех стран
 
РоссияГосдума РФТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала