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Иностранные IT-специалисты могут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке
Иностранные IT-специалисты могут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке - РИА Новости, 15.06.2022
Иностранные IT-специалисты могут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о праве получения вида на жительство в России в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и членов РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:32
2022-06-15T14:32
2022-06-15T14:32
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о праве получения вида на жительство в России в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и членов их семей, минуя получение разрешения на временное проживание.В пояснительных материалах к проекту кабмин уточняет, что для отдельных категорий иностранных граждан закон предусматривает возможность получения ВНЖ в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание. Однако порядок не распространяется на отдельные категории граждан - работников зарубежных юрлиц, "выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт" поставленного в РФ технического оборудования.Преференции предлагается распространить и на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей, уточняется в материалах.
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россия, госдума рф, технологии
Иностранные IT-специалисты могут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке
Госдума приняла закон об упрощенном получении ВНЖ в России для иностранных IT-специалистов