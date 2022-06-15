https://ria.ru/20220615/vakansii-1795526660.html
Путин поручил ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта
Путин поручил ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поручил ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта
Путин поручил регионам ликвидировать дефицит вакансий для участников социального контракта, позволяющих семьям выйти из ситуации бедности, соответствующие... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:44
2022-06-15T16:44
2022-06-15T16:44
владимир путин
общество
россия
экономика
вакансии
семья
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Путин поручил регионам ликвидировать дефицит вакансий для участников социального контракта, позволяющих семьям выйти из ситуации бедности, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: провести работу по ликвидации дефицита доступных вакансий для трудоустройства участников социального контракта в регионах проживания, позволяющего их семьям выйти из ситуации бедности", - говорится в перечне.
https://ria.ru/20220615/putin-1795516968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, экономика, вакансии, семья
Путин поручил ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта
Путин поручил регионам ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта