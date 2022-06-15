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Путин поручил ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта - РИА Новости, 15.06.2022
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Путин поручил ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта
Путин поручил ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поручил ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта
Путин поручил регионам ликвидировать дефицит вакансий для участников социального контракта, позволяющих семьям выйти из ситуации бедности, соответствующие... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:44
2022-06-15T16:44
владимир путин
общество
россия
экономика
вакансии
семья
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Путин поручил регионам ликвидировать дефицит вакансий для участников социального контракта, позволяющих семьям выйти из ситуации бедности, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: провести работу по ликвидации дефицита доступных вакансий для трудоустройства участников социального контракта в регионах проживания, позволяющего их семьям выйти из ситуации бедности", - говорится в перечне.
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владимир путин, общество, россия, экономика, вакансии, семья
16:44 15.06.2022
 
Путин поручил ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта

Путин поручил регионам ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Путин поручил регионам ликвидировать дефицит вакансий для участников социального контракта, позволяющих семьям выйти из ситуации бедности, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: провести работу по ликвидации дефицита доступных вакансий для трудоустройства участников социального контракта в регионах проживания, позволяющего их семьям выйти из ситуации бедности", - говорится в перечне.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
16:25
Путин поручил увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта ИП
 
Владимир ПутинОбществоРоссияЭкономикавакансииСемья
 
 
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