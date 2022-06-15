https://ria.ru/20220615/vakansii-1795526660.html

Путин поручил ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта

Путин поручил ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта - РИА Новости, 15.06.2022

Путин поручил ликвидировать дефицит вакансий для участников соцконтракта

Путин поручил регионам ликвидировать дефицит вакансий для участников социального контракта, позволяющих семьям выйти из ситуации бедности, соответствующие... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:44

2022-06-15T16:44

2022-06-15T16:44

владимир путин

общество

россия

экономика

вакансии

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_22a94ad33c938268749efd32993a72c3.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Путин поручил регионам ликвидировать дефицит вакансий для участников социального контракта, позволяющих семьям выйти из ситуации бедности, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: провести работу по ликвидации дефицита доступных вакансий для трудоустройства участников социального контракта в регионах проживания, позволяющего их семьям выйти из ситуации бедности", - говорится в перечне.

https://ria.ru/20220615/putin-1795516968.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, общество, россия, экономика, вакансии, семья