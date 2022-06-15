https://ria.ru/20220615/utechka-1795446476.html
РКН запросил у "Яндекса" информацию о возможной утечке персональных данных
РКН запросил у "Яндекса" информацию о возможной утечке персональных данных - РИА Новости, 15.06.2022
РКН запросил у "Яндекса" информацию о возможной утечке персональных данных
Роскомнадзор запросил у "Яндекса" информацию о возможной утечке персональных данных пользователей образовательного онлайн-сервиса "Яндекс.Практикум", сообщили... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:25
2022-06-15T13:25
2022-06-15T13:25
технологии
яндекс
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у "Яндекса" информацию о возможной утечке персональных данных пользователей образовательного онлайн-сервиса "Яндекс.Практикум", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Во вторник в Telegram-каналах появилась информация, что часть базы данных пользователей сервиса "Яндекс.Практикум", состоящая из 300 тысяч строк, попала в открытый доступ. В этот же день "Яндекс" сообщил РИА Новости, что проводят внутреннее расследование. При этом в пресс-службе уточнили, что никакие платежные данные или пароли пользователей не скомпрометированы.Последня крупная утечка данных с "Яндекса" произошла в начале марта, тогда компания сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
https://ria.ru/20220607/rostelekom-1793713488.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, яндекс, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
РКН запросил у "Яндекса" информацию о возможной утечке персональных данных
РКН запросил информацию о возможной утечке данных пользователей "Яндекс. Практикум"
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у "Яндекса" информацию о возможной утечке персональных данных пользователей образовательного онлайн-сервиса "Яндекс.Практикум", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных пользователей сервиса", - говорится в сообщении.
Во вторник в Telegram-каналах появилась информация, что часть базы данных пользователей сервиса "Яндекс.Практикум", состоящая из 300 тысяч строк, попала в открытый доступ. В этот же день "Яндекс" сообщил РИА Новости, что проводят внутреннее расследование. При этом в пресс-службе уточнили, что никакие платежные данные или пароли пользователей не скомпрометированы.
Последня крупная утечка данных с "Яндекса" произошла в начале марта, тогда компания сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.