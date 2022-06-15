https://ria.ru/20220615/utechka-1795446476.html

РКН запросил у "Яндекса" информацию о возможной утечке персональных данных

РКН запросил у "Яндекса" информацию о возможной утечке персональных данных - РИА Новости, 15.06.2022

РКН запросил у "Яндекса" информацию о возможной утечке персональных данных

Роскомнадзор запросил у "Яндекса" информацию о возможной утечке персональных данных пользователей образовательного онлайн-сервиса "Яндекс.Практикум", сообщили... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:25

2022-06-15T13:25

2022-06-15T13:25

технологии

яндекс

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3f05a3cad84c155072e92677099c5e8.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у "Яндекса" информацию о возможной утечке персональных данных пользователей образовательного онлайн-сервиса "Яндекс.Практикум", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Во вторник в Telegram-каналах появилась информация, что часть базы данных пользователей сервиса "Яндекс.Практикум", состоящая из 300 тысяч строк, попала в открытый доступ. В этот же день "Яндекс" сообщил РИА Новости, что проводят внутреннее расследование. При этом в пресс-службе уточнили, что никакие платежные данные или пароли пользователей не скомпрометированы.Последня крупная утечка данных с "Яндекса" произошла в начале марта, тогда компания сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.

https://ria.ru/20220607/rostelekom-1793713488.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, яндекс, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)