https://ria.ru/20220615/ustupki-1795350512.html
NI рассказал, чем грозит Украине отказ от уступок России
NI рассказал, чем грозит Украине отказ от уступок России - РИА Новости, 15.06.2022
NI рассказал, чем грозит Украине отказ от уступок России
Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны, пишет в статье для журнала The National Interest... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T07:38
2022-06-15T07:38
2022-06-15T11:59
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны, пишет в статье для журнала The National Interest обозреватель Араш Тупчинеджад.Автор публикации призывает Киев снова рассмотреть перспективу мирного договора с Россией из-за разрушения украинской экономики. Кризис может обостриться при продолжении боевых действий, уверен обозреватель.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220612/nato-1794958946.html
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россия, киев, украина, в мире
07:38 15.06.2022 (обновлено: 11:59 15.06.2022)
NI рассказал, чем грозит Украине отказ от уступок России
NI: Киеву стоит задуматься об уступках Москве, так как конфликт угрожает выживанию Украины