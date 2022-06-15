https://ria.ru/20220615/ustupki-1795350512.html

NI рассказал, чем грозит Украине отказ от уступок России

NI рассказал, чем грозит Украине отказ от уступок России - РИА Новости, 15.06.2022

NI рассказал, чем грозит Украине отказ от уступок России

Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны, пишет в статье для журнала The National Interest... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T07:38

2022-06-15T07:38

2022-06-15T11:59

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны, пишет в статье для журнала The National Interest обозреватель Араш Тупчинеджад.Автор публикации призывает Киев снова рассмотреть перспективу мирного договора с Россией из-за разрушения украинской экономики. Кризис может обостриться при продолжении боевых действий, уверен обозреватель.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220612/nato-1794958946.html

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россия, киев, украина, в мире