Рейтинг@Mail.ru
NI рассказал, чем грозит Украине отказ от уступок России - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/ustupki-1795350512.html
NI рассказал, чем грозит Украине отказ от уступок России
NI рассказал, чем грозит Украине отказ от уступок России - РИА Новости, 15.06.2022
NI рассказал, чем грозит Украине отказ от уступок России
Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны, пишет в статье для журнала The National Interest... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T07:38
2022-06-15T11:59
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны, пишет в статье для журнала The National Interest обозреватель Араш Тупчинеджад.Автор публикации призывает Киев снова рассмотреть перспективу мирного договора с Россией из-за разрушения украинской экономики. Кризис может обостриться при продолжении боевых действий, уверен обозреватель.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220612/nato-1794958946.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, в мире
07:38 15.06.2022 (обновлено: 11:59 15.06.2022)
 
NI рассказал, чем грозит Украине отказ от уступок России

NI: Киеву стоит задуматься об уступках Москве, так как конфликт угрожает выживанию Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны, пишет в статье для журнала The National Interest обозреватель Араш Тупчинеджад.
Автор публикации призывает Киев снова рассмотреть перспективу мирного договора с Россией из-за разрушения украинской экономики. Кризис может обостриться при продолжении боевых действий, уверен обозреватель.
"Хотя мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины, он может спровоцировать возвращение к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь", — считает Тупчинеджад.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В середине марта российские военные взяли под контроль херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 22:03
Столтенберг допустил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала