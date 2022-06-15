https://ria.ru/20220615/upakovka-1795351453.html

Абрамченко рассказала о замене импортной продуктовой упаковки

Абрамченко рассказала о замене импортной продуктовой упаковки - РИА Новости, 15.06.2022

Абрамченко рассказала о замене импортной продуктовой упаковки

В России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов, рассказала в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T07:47

2022-06-15T07:47

2022-06-15T15:58

экономика

республика коми

виктория абрамченко

россия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В России работают над созданием отечественной упаковки для продуктов, рассказала в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.Абрамченко уточнила, что после ухода иностранных компаний и технологий сейчас необходимо решить вопрос с асептической упаковкой, Tetra Pak, Pure Pak."Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, "экологичной", но она будет наша, отечественная", — пояснила вице-премьер.При этом она заверила, что замена упаковки никак не повлияет на качество и безопасность содержимого."И в бидоны алюминиевые мы не вернемся", — подчеркнула Абрамченко.Пока идет эксперимент, трудно оценить, насколько сопоставима стоимость отечественной упаковки с иностранной, но ее серийное производство планируется запустить уже в этом году, добавила вице-премьер.В эксперименте участвуют группа "Монди" (Республика Коми), а также производители молочной продукции, в частности АО "Учебно-опытный молочный завод" ВГМХА имени Н. В. Верещагина.По словам Абрамченко, сейчас наращиваются производство и тестирование отечественных красок на предмет применения на импортной технологии. Кроме того, в параллельный импорт включили полиграфические краски. Вице-премьер упомянула таких производителей, как "Гангут", "АБВ Флексо" и "Принт Колор".В марте норвежский производитель асептической тары Elopak (бренд Pure Pak) на фоне ситуации на Украине заявил о приостановке деятельности в России. Кроме того, крупный производитель алюминиевой упаковки — американская Ball Corporation — объявила о решении "немедленно сократить все операции" на принадлежащих ей трех заводах в стране. В свою очередь, источник, близкий к компании Tetra Pak, в конце мая сообщил РИА Новости, что международный производитель упаковки разрывает связи с российской "дочкой" и прекращает работу в стране. Позднее это опровергли в самой российской компании, подчеркнув, что производство упаковки на фабрике в Московской области сохраняется. Также в СМИ появилась информация, что российские производители напитков из-за дефицита краски могут начать выпускать продукцию в белых коробках.

https://ria.ru/20220525/upakovka-1790586022.html

https://ria.ru/20220422/upakovka-1784838034.html

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экономика, республика коми, виктория абрамченко, россия