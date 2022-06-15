Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о медвежьей услуге, которую Вашингтон оказывает Киеву - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795606193.html
В США заявили о медвежьей услуге, которую Вашингтон оказывает Киеву
В США заявили о медвежьей услуге, которую Вашингтон оказывает Киеву - РИА Новости, 15.06.2022
В США заявили о медвежьей услуге, которую Вашингтон оказывает Киеву
Выделение Вашингтоном военной помощи Киеву противоречит интересам украинцев и отодвигает решение кризиса, заявила Fox News бывшая конгрессвумен Тулси Габбард. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:35
2022-06-15T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
ллойд остин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_0:131:3078:1862_1920x0_80_0_0_9c36f400433469b5861534bd445d6fa6.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Выделение Вашингтоном военной помощи Киеву противоречит интересам украинцев и отодвигает решение кризиса, заявила Fox News бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.Политика возмутило выделение Украине 40 миллиардов долларов конгрессом без серьезного обсуждения, а также отсутствие контроля за расходом средств. При этом Габбард подчеркнула, что сами американцы испытывают трудности из-за резкого подорожания практических всех товаров: от топлива до продуктов питания."Риск ядерной войны высок, как никогда со времен Карибского кризиса. И это прямое следствие решений, принятых нынешней администрацией", — продолжила политик.Ведущая Fox News указала на предложение предоставить Украине новый пакет помощи. Габбард раскритиковала эту идею."Это медвежья услуга народу Украины &lt;…&gt; — полностью игнорировать реальную ситуацию, тот факт, что необходимо дипломатическое урегулирование этого конфликта", — заявила она.Политик призналась, что находится в шоке от столь безответственного распоряжения деньгами налогоплательщиков."Они так сильно желают продолжать отправлять туда миллиарды долларов, в то время как наша страна страдает, без какого-либо контроля, каких-либо дебатов, обсуждения", — добавила она.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.В среду США объявили о новом пакете помощи Украине в размере миллиарда долларов. По словам министра обороны Ллойда Остина, он включает боеприпасы для РСЗО, гаубицы, снаряды, а также различную технику.
https://ria.ru/20220615/polsha-1795534814.html
https://ria.ru/20220615/bayden-1795491447.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_a67a4648275fc2005ee2d4143e0c3aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден, ллойд остин, нато
21:35 15.06.2022 (обновлено: 22:52 15.06.2022)
 
В США заявили о медвежьей услуге, которую Вашингтон оказывает Киеву

Американский политик Габбард: военной помощью США оказывают Украине медвежью услугу

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Выделение Вашингтоном военной помощи Киеву противоречит интересам украинцев и отодвигает решение кризиса, заявила Fox News бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.
Политика возмутило выделение Украине 40 миллиардов долларов конгрессом без серьезного обсуждения, а также отсутствие контроля за расходом средств. При этом Габбард подчеркнула, что сами американцы испытывают трудности из-за резкого подорожания практических всех товаров: от топлива до продуктов питания.
"Риск ядерной войны высок, как никогда со времен Карибского кризиса. И это прямое следствие решений, принятых нынешней администрацией", — продолжила политик.
Ведущая Fox News указала на предложение предоставить Украине новый пакет помощи. Габбард раскритиковала эту идею.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
17:08
Моравецкий вывел из себя поляков фразой о России
"Это медвежья услуга народу Украины <…> — полностью игнорировать реальную ситуацию, тот факт, что необходимо дипломатическое урегулирование этого конфликта", — заявила она.
Политик призналась, что находится в шоке от столь безответственного распоряжения деньгами налогоплательщиков.
"Они так сильно желают продолжать отправлять туда миллиарды долларов, в то время как наша страна страдает, без какого-либо контроля, каких-либо дебатов, обсуждения", — добавила она.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15:15
Китайцы сравнили Байдена с сельским старостой
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
В среду США объявили о новом пакете помощи Украине в размере миллиарда долларов. По словам министра обороны Ллойда Остина, он включает боеприпасы для РСЗО, гаубицы, снаряды, а также различную технику.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденЛлойд ОстинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала