https://ria.ru/20220615/ukraina-1795606193.html
В США заявили о медвежьей услуге, которую Вашингтон оказывает Киеву
В США заявили о медвежьей услуге, которую Вашингтон оказывает Киеву - РИА Новости, 15.06.2022
В США заявили о медвежьей услуге, которую Вашингтон оказывает Киеву
Выделение Вашингтоном военной помощи Киеву противоречит интересам украинцев и отодвигает решение кризиса, заявила Fox News бывшая конгрессвумен Тулси Габбард. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:35
2022-06-15T21:35
2022-06-15T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
ллойд остин
нато
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Выделение Вашингтоном военной помощи Киеву противоречит интересам украинцев и отодвигает решение кризиса, заявила Fox News бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.Политика возмутило выделение Украине 40 миллиардов долларов конгрессом без серьезного обсуждения, а также отсутствие контроля за расходом средств. При этом Габбард подчеркнула, что сами американцы испытывают трудности из-за резкого подорожания практических всех товаров: от топлива до продуктов питания."Риск ядерной войны высок, как никогда со времен Карибского кризиса. И это прямое следствие решений, принятых нынешней администрацией", — продолжила политик.Ведущая Fox News указала на предложение предоставить Украине новый пакет помощи. Габбард раскритиковала эту идею."Это медвежья услуга народу Украины <…> — полностью игнорировать реальную ситуацию, тот факт, что необходимо дипломатическое урегулирование этого конфликта", — заявила она.Политик призналась, что находится в шоке от столь безответственного распоряжения деньгами налогоплательщиков."Они так сильно желают продолжать отправлять туда миллиарды долларов, в то время как наша страна страдает, без какого-либо контроля, каких-либо дебатов, обсуждения", — добавила она.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.В среду США объявили о новом пакете помощи Украине в размере миллиарда долларов. По словам министра обороны Ллойда Остина, он включает боеприпасы для РСЗО, гаубицы, снаряды, а также различную технику.
https://ria.ru/20220615/polsha-1795534814.html
https://ria.ru/20220615/bayden-1795491447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, ллойд остин, нато
21:35 15.06.2022 (обновлено: 22:52 15.06.2022)
В США заявили о медвежьей услуге, которую Вашингтон оказывает Киеву
Американский политик Габбард: военной помощью США оказывают Украине медвежью услугу
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Выделение Вашингтоном военной помощи Киеву противоречит интересам украинцев и отодвигает решение кризиса, заявила Fox News
бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.
Политика возмутило выделение Украине
40 миллиардов долларов конгрессом без серьезного обсуждения, а также отсутствие контроля за расходом средств. При этом Габбард подчеркнула, что сами американцы испытывают трудности из-за резкого подорожания практических всех товаров: от топлива до продуктов питания.
"Риск ядерной войны высок, как никогда со времен Карибского кризиса. И это прямое следствие решений, принятых нынешней администрацией", — продолжила политик.
Ведущая Fox News указала на предложение предоставить Украине новый пакет помощи. Габбард раскритиковала эту идею.
"Это медвежья услуга народу Украины <…> — полностью игнорировать реальную ситуацию, тот факт, что необходимо дипломатическое урегулирование этого конфликта", — заявила она.
Политик призналась, что находится в шоке от столь безответственного распоряжения деньгами налогоплательщиков.
"Они так сильно желают продолжать отправлять туда миллиарды долларов, в то время как наша страна страдает, без какого-либо контроля, каких-либо дебатов, обсуждения", — добавила она.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса
Вашингтон и союзники по НАТО
продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент США Джо Байден
подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
В среду США объявили о новом пакете помощи Украине в размере миллиарда долларов. По словам министра обороны Ллойда Остина
, он включает боеприпасы для РСЗО, гаубицы, снаряды, а также различную технику.