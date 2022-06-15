https://ria.ru/20220615/ukraina-1795606193.html

В США заявили о медвежьей услуге, которую Вашингтон оказывает Киеву

В США заявили о медвежьей услуге, которую Вашингтон оказывает Киеву - РИА Новости, 15.06.2022

В США заявили о медвежьей услуге, которую Вашингтон оказывает Киеву

Выделение Вашингтоном военной помощи Киеву противоречит интересам украинцев и отодвигает решение кризиса, заявила Fox News бывшая конгрессвумен Тулси Габбард. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:35

2022-06-15T21:35

2022-06-15T22:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джо байден

ллойд остин

нато

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Выделение Вашингтоном военной помощи Киеву противоречит интересам украинцев и отодвигает решение кризиса, заявила Fox News бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.Политика возмутило выделение Украине 40 миллиардов долларов конгрессом без серьезного обсуждения, а также отсутствие контроля за расходом средств. При этом Габбард подчеркнула, что сами американцы испытывают трудности из-за резкого подорожания практических всех товаров: от топлива до продуктов питания."Риск ядерной войны высок, как никогда со времен Карибского кризиса. И это прямое следствие решений, принятых нынешней администрацией", — продолжила политик.Ведущая Fox News указала на предложение предоставить Украине новый пакет помощи. Габбард раскритиковала эту идею."Это медвежья услуга народу Украины <…> — полностью игнорировать реальную ситуацию, тот факт, что необходимо дипломатическое урегулирование этого конфликта", — заявила она.Политик призналась, что находится в шоке от столь безответственного распоряжения деньгами налогоплательщиков."Они так сильно желают продолжать отправлять туда миллиарды долларов, в то время как наша страна страдает, без какого-либо контроля, каких-либо дебатов, обсуждения", — добавила она.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.В среду США объявили о новом пакете помощи Украине в размере миллиарда долларов. По словам министра обороны Ллойда Остина, он включает боеприпасы для РСЗО, гаубицы, снаряды, а также различную технику.

https://ria.ru/20220615/polsha-1795534814.html

https://ria.ru/20220615/bayden-1795491447.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, украина, сша, джо байден, ллойд остин, нато