https://ria.ru/20220615/ukraina-1795594609.html

"Куда дели 40 миллиардов?" В США высказались о новом пакете помощи Украине

"Куда дели 40 миллиардов?" В США высказались о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 15.06.2022

"Куда дели 40 миллиардов?" В США высказались о новом пакете помощи Украине

Американские пользователи Twitter отреагировали на новость об очередном транше военной помощи для Украины со стороны США. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T20:10

2022-06-15T20:10

2022-06-15T20:35

политика

джо байден

владимир путин

владимир зеленский

украина

россия

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795590051_144:6:3072:1653_1920x0_80_0_0_f936b006c28b729c894cef4d58bfc1dd.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американские пользователи Twitter отреагировали на новость об очередном транше военной помощи для Украины со стороны США.Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что выделяет миллиард долларов на военную помощь Украине. Она будет включать дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем. Ранее СМИ сообщали, что в пакет помощи войдут две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет "Гарпун", 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части."А куда дели предыдущие 40 миллиардов?" — спросил Bitcoin on a Buffalo."Почему мы все еще несем финансовую ответственность за это?" — возмутился Android John."Это же пустая трата уплаченных мной налогов", — пожаловался Giorgio Latte."Деньги им нужнее. Недвижимость в Швейцарии стоит недешево", — сыронизировал Karim Paul Rajan."Россия уничтожает это оружие так же быстро, как оно достигает Украины. Байден и его кукловоды такие глупые, когда имеют дело с (президентом России. — Прим. ред.) Владимиром Путиным", — посетовал Greg.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать киевский режим военной техникой.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками военных систем для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795544716.html

https://ria.ru/20220610/bayden-1794700940.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, сша