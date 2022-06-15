Рейтинг@Mail.ru
"Куда дели 40 миллиардов?" В США высказались о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795594609.html
"Куда дели 40 миллиардов?" В США высказались о новом пакете помощи Украине
"Куда дели 40 миллиардов?" В США высказались о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 15.06.2022
"Куда дели 40 миллиардов?" В США высказались о новом пакете помощи Украине
Американские пользователи Twitter отреагировали на новость об очередном транше военной помощи для Украины со стороны США. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:10
2022-06-15T20:35
политика
джо байден
владимир путин
владимир зеленский
украина
россия
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795590051_144:6:3072:1653_1920x0_80_0_0_f936b006c28b729c894cef4d58bfc1dd.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американские пользователи Twitter отреагировали на новость об очередном транше военной помощи для Украины со стороны США.Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что выделяет миллиард долларов на военную помощь Украине. Она будет включать дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем. Ранее СМИ сообщали, что в пакет помощи войдут две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет "Гарпун", 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части."А куда дели предыдущие 40 миллиардов?" — спросил Bitcoin on a Buffalo."Почему мы все еще несем финансовую ответственность за это?" — возмутился Android John."Это же пустая трата уплаченных мной налогов", — пожаловался Giorgio Latte."Деньги им нужнее. Недвижимость в Швейцарии стоит недешево", — сыронизировал Karim Paul Rajan."Россия уничтожает это оружие так же быстро, как оно достигает Украины. Байден и его кукловоды такие глупые, когда имеют дело с (президентом России. — Прим. ред.) Владимиром Путиным", — посетовал Greg.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать киевский режим военной техникой.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками военных систем для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795544716.html
https://ria.ru/20220610/bayden-1794700940.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795590051_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_8bdf93e13471a78460c54ecffbbc3226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, джо байден, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, сша
20:10 15.06.2022 (обновлено: 20:35 15.06.2022)
 
"Куда дели 40 миллиардов?" В США высказались о новом пакете помощи Украине

Американцы обвинили США и Украину в краже 40 миллиардов долларов военной помощи Киеву

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американские пользователи Twitter отреагировали на новость об очередном транше военной помощи для Украины со стороны США.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что выделяет миллиард долларов на военную помощь Украине. Она будет включать дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем. Ранее СМИ сообщали, что в пакет помощи войдут две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет "Гарпун", 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части.
Украинская РСЗО БМ-21 Град возле Изюма - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15:33
В США заявили о неизбежном поражении Украины
"А куда дели предыдущие 40 миллиардов?" — спросил Bitcoin on a Buffalo.
"Почему мы все еще несем финансовую ответственность за это?" — возмутился Android John.
"Они не могли купить оружие на 40 миллиардов долларов, которые Байден им уже дал?" — задался вопросом Robert John.
"Это же пустая трата уплаченных мной налогов", — пожаловался Giorgio Latte.
"Деньги им нужнее. Недвижимость в Швейцарии стоит недешево", — сыронизировал Karim Paul Rajan.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
17:29
The Spectator назвал две крупнейшие державы, которые "предали Украину"
"Россия уничтожает это оружие так же быстро, как оно достигает Украины. Байден и его кукловоды такие глупые, когда имеют дело с (президентом России. — Прим. ред.) Владимиром Путиным", — посетовал Greg.
"Те 40 миллиардов для Украины, которые своровали у налогоплательщиков, уже отмыли?" — написал комментатор с ником GenericAvatar.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать киевский режим военной техникой.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками военных систем для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 23:00
"Что он несет?" Американцы пришли в ярость из-за слов Байдена о Путине
 
ПолитикаДжо БайденВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала