20:10 15.06.2022 (обновлено: 20:35 15.06.2022)
"Куда дели 40 миллиардов?" В США высказались о новом пакете помощи Украине
Американцы обвинили США и Украину в краже 40 миллиардов долларов военной помощи Киеву
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американские пользователи Twitter отреагировали на новость об очередном транше военной помощи для Украины со стороны США.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что выделяет миллиард долларов на военную помощь Украине. Она будет включать дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем. Ранее СМИ сообщали, что в пакет помощи войдут две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет "Гарпун", 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части.
"А куда дели предыдущие 40 миллиардов?" — спросил Bitcoin on a Buffalo.
"Почему мы все еще несем финансовую ответственность за это?" — возмутился Android John.
"Они не могли купить оружие на 40 миллиардов долларов, которые Байден им уже дал?" — задался вопросом Robert John.
"Это же пустая трата уплаченных мной налогов", — пожаловался Giorgio Latte.
"Деньги им нужнее. Недвижимость в Швейцарии стоит недешево", — сыронизировал Karim Paul Rajan.
"Россия уничтожает это оружие так же быстро, как оно достигает Украины. Байден и его кукловоды такие глупые, когда имеют дело с (президентом России. — Прим. ред.) Владимиром Путиным", — посетовал Greg.
"Те 40 миллиардов для Украины, которые своровали у налогоплательщиков, уже отмыли?" — написал комментатор с ником GenericAvatar.