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США объявят пакет помощи Украине на миллиард долларов, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.06.2022
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США объявят пакет помощи Украине на миллиард долларов, сообщили СМИ
США объявят пакет помощи Украине на миллиард долларов, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.06.2022
США объявят пакет помощи Украине на миллиард долларов, сообщили СМИ
США намерены объявить новый пакет помощи Киеву на сумму порядка 1 миллиарда долларов уже в среду, сообщает издание Politico, не раскрывая свои источники. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:31
2022-06-15T18:47
в мире
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США намерены объявить новый пакет помощи Киеву на сумму порядка 1 миллиарда долларов уже в среду, сообщает издание Politico, не раскрывая свои источники.По информации издания, в этот пакет помощи войдут две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет "Гарпун", 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части.Агентство Блумберг ранее объявило, что новый пакет военной помощи Киеву оценивается в сумму примерно 650 миллионов долларов. В свою очередь, Politico отмечает, что общая сумма составит порядка 1 миллиарда, что включает 650 миллионов из одобренных конгрессом ассигнований для Украины и 350 миллионов - из средств Пентагона.
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, оружие, рсзо himars
18:31 15.06.2022 (обновлено: 18:47 15.06.2022)
 
США объявят пакет помощи Украине на миллиард долларов, сообщили СМИ

Politico: в пакет помощи Украине на миллиард долларов войдут пусковые установки "Гарпун"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США намерены объявить новый пакет помощи Киеву на сумму порядка 1 миллиарда долларов уже в среду, сообщает издание Politico, не раскрывая свои источники.
По информации издания, в этот пакет помощи войдут две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет "Гарпун", 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части.
Агентство Блумберг ранее объявило, что новый пакет военной помощи Киеву оценивается в сумму примерно 650 миллионов долларов. В свою очередь, Politico отмечает, что общая сумма составит порядка 1 миллиарда, что включает 650 миллионов из одобренных конгрессом ассигнований для Украины и 350 миллионов - из средств Пентагона.
Украинская РСЗО БМ-21 Град возле Изюма - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15:33
В США заявили о неизбежном поражении Украины
 
В миреУкраинаМинистерство обороны СШАСШАОружиеРСЗО HIMARS
 
 
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