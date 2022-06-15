https://ria.ru/20220615/ukraina-1795565147.html
США объявят пакет помощи Украине на миллиард долларов, сообщили СМИ
США объявят пакет помощи Украине на миллиард долларов, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.06.2022
США объявят пакет помощи Украине на миллиард долларов, сообщили СМИ
США намерены объявить новый пакет помощи Киеву на сумму порядка 1 миллиарда долларов уже в среду, сообщает издание Politico, не раскрывая свои источники. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:31
2022-06-15T18:31
2022-06-15T18:47
в мире
украина
министерство обороны сша
сша
оружие
рсзо himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059897_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_65cba579f4a3bc5ebc1fa8728ba1e600.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США намерены объявить новый пакет помощи Киеву на сумму порядка 1 миллиарда долларов уже в среду, сообщает издание Politico, не раскрывая свои источники.По информации издания, в этот пакет помощи войдут две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет "Гарпун", 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части.Агентство Блумберг ранее объявило, что новый пакет военной помощи Киеву оценивается в сумму примерно 650 миллионов долларов. В свою очередь, Politico отмечает, что общая сумма составит порядка 1 миллиарда, что включает 650 миллионов из одобренных конгрессом ассигнований для Украины и 350 миллионов - из средств Пентагона.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059897_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_fe33391e84410bebd69ae1eaabefb157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны сша, сша, оружие, рсзо himars
18:31 15.06.2022 (обновлено: 18:47 15.06.2022)
США объявят пакет помощи Украине на миллиард долларов, сообщили СМИ
Politico: в пакет помощи Украине на миллиард долларов войдут пусковые установки "Гарпун"