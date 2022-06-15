https://ria.ru/20220615/ukraina-1795565147.html

США объявят пакет помощи Украине на миллиард долларов, сообщили СМИ

США объявят пакет помощи Украине на миллиард долларов, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.06.2022

США объявят пакет помощи Украине на миллиард долларов, сообщили СМИ

США намерены объявить новый пакет помощи Киеву на сумму порядка 1 миллиарда долларов уже в среду, сообщает издание Politico, не раскрывая свои источники. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T18:31

2022-06-15T18:31

2022-06-15T18:47

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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США намерены объявить новый пакет помощи Киеву на сумму порядка 1 миллиарда долларов уже в среду, сообщает издание Politico, не раскрывая свои источники.По информации издания, в этот пакет помощи войдут две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет "Гарпун", 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части.Агентство Блумберг ранее объявило, что новый пакет военной помощи Киеву оценивается в сумму примерно 650 миллионов долларов. В свою очередь, Politico отмечает, что общая сумма составит порядка 1 миллиарда, что включает 650 миллионов из одобренных конгрессом ассигнований для Украины и 350 миллионов - из средств Пентагона.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html

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сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, министерство обороны сша, сша, оружие, рсзо himars