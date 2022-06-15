https://ria.ru/20220615/ukraina-1795544716.html

The Spectator назвал две крупнейшие державы, которые "предали Украину"

The Spectator назвал две крупнейшие державы, которые "предали Украину" - РИА Новости, 15.06.2022

The Spectator назвал две крупнейшие державы, которые "предали Украину"

Германия и Франция предают Украину своей сдержанной политикой в отношении России и нежеланием вооружать ВСУ, пишет обозреватель британского журнала The... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:29

2022-06-15T17:29

2022-06-15T18:32

в мире

олаф шольц

эммануэль макрон

владимир путин

германия

франция

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Германия и Франция предают Украину своей сдержанной политикой в отношении России и нежеланием вооружать ВСУ, пишет обозреватель британского журнала The Spectator Джеймс Снелл.Как отметил колумнист, главы обоих западноевропейских государств — Олаф Шольц и Эммануэль Макрон — ведут переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и в то же время сокращают усилия по поддержке Киева, помогая ему по принципу — Quid pro quo (услуга за услугу).Прошло несколько месяцев, а Берлин до сих пор не передал никаких серьезных вооружений ВСУ, напомнил Снелл. Месяц назад немцы анонсировали поставку 50 зениток Flakpanzer Gepard и 155-миллиметровых гаубиц, но их до сих пор не отправили в зону конфликта, уточнил колумнист.Обозреватель также ссылается на газету Die Welt, которая получила доступ к сведениям из украинских правительственных кругов, показывающим, что Берлин "намеренно" сократил экспорт боеприпасов.Журналист убежден, что в западном альянсе возникла опасность раскола, который может произойти по вине канцлера Германии и президента Франции."Ни Макрон, ни Шольц, что довольно необычно, не совершили паломничества в Киев. <…> Украинцев это смущает, они начинают злиться. Они видят глубоко укоренившуюся немецкую двусмысленность, дающую о себе знать вновь", — подытожил Снелл.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать киевский режим техникой для ведения боевых действий.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками военных систем для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней стране.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html

https://ria.ru/20220610/ukraina-1794581401.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир путин, германия, франция, вооруженные силы украины, нато, россия, украина