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The Spectator назвал две крупнейшие державы, которые "предали Украину" - РИА Новости, 15.06.2022
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The Spectator назвал две крупнейшие державы, которые "предали Украину"
The Spectator назвал две крупнейшие державы, которые "предали Украину" - РИА Новости, 15.06.2022
The Spectator назвал две крупнейшие державы, которые "предали Украину"
Германия и Франция предают Украину своей сдержанной политикой в отношении России и нежеланием вооружать ВСУ, пишет обозреватель британского журнала The... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:29
2022-06-15T18:32
в мире
олаф шольц
эммануэль макрон
владимир путин
германия
франция
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Германия и Франция предают Украину своей сдержанной политикой в отношении России и нежеланием вооружать ВСУ, пишет обозреватель британского журнала The Spectator Джеймс Снелл.Как отметил колумнист, главы обоих западноевропейских государств — Олаф Шольц и Эммануэль Макрон — ведут переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и в то же время сокращают усилия по поддержке Киева, помогая ему по принципу — Quid pro quo (услуга за услугу).Прошло несколько месяцев, а Берлин до сих пор не передал никаких серьезных вооружений ВСУ, напомнил Снелл. Месяц назад немцы анонсировали поставку 50 зениток Flakpanzer Gepard и 155-миллиметровых гаубиц, но их до сих пор не отправили в зону конфликта, уточнил колумнист.Обозреватель также ссылается на газету Die Welt, которая получила доступ к сведениям из украинских правительственных кругов, показывающим, что Берлин "намеренно" сократил экспорт боеприпасов.Журналист убежден, что в западном альянсе возникла опасность раскола, который может произойти по вине канцлера Германии и президента Франции."Ни Макрон, ни Шольц, что довольно необычно, не совершили паломничества в Киев. &lt;…&gt; Украинцев это смущает, они начинают злиться. Они видят глубоко укоренившуюся немецкую двусмысленность, дающую о себе знать вновь", — подытожил Снелл.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать киевский режим техникой для ведения боевых действий.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками военных систем для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней стране.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html
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в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир путин, германия, франция, вооруженные силы украины, нато, россия, украина
17:29 15.06.2022 (обновлено: 18:32 15.06.2022)
 
The Spectator назвал две крупнейшие державы, которые "предали Украину"

The Spectator: канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон предали Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Германия и Франция предают Украину своей сдержанной политикой в отношении России и нежеланием вооружать ВСУ, пишет обозреватель британского журнала The Spectator Джеймс Снелл.
Как отметил колумнист, главы обоих западноевропейских государств — Олаф Шольц и Эммануэль Макрон — ведут переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и в то же время сокращают усилия по поддержке Киева, помогая ему по принципу — Quid pro quo (услуга за услугу).
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Прошло несколько месяцев, а Берлин до сих пор не передал никаких серьезных вооружений ВСУ, напомнил Снелл. Месяц назад немцы анонсировали поставку 50 зениток Flakpanzer Gepard и 155-миллиметровых гаубиц, но их до сих пор не отправили в зону конфликта, уточнил колумнист.
Обозреватель также ссылается на газету Die Welt, которая получила доступ к сведениям из украинских правительственных кругов, показывающим, что Берлин "намеренно" сократил экспорт боеприпасов.
"Люди даже внутри самодовольной и корыстной немецкой бюрократии назвали это предательством", — утверждает он.
Журналист убежден, что в западном альянсе возникла опасность раскола, который может произойти по вине канцлера Германии и президента Франции.
"Ни Макрон, ни Шольц, что довольно необычно, не совершили паломничества в Киев. <…> Украинцев это смущает, они начинают злиться. Они видят глубоко укоренившуюся немецкую двусмысленность, дающую о себе знать вновь", — подытожил Снелл.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать киевский режим техникой для ведения боевых действий.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками военных систем для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней стране.
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В миреОлаф ШольцЭммануэль МакронВладимир ПутинГерманияФранцияВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияУкраина
 
 
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