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Глава Пентагона призвал не ослаблять поставки оружия Украине - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795512667.html
Глава Пентагона призвал не ослаблять поставки оружия Украине
Глава Пентагона призвал не ослаблять поставки оружия Украине - РИА Новости, 15.06.2022
Глава Пентагона призвал не ослаблять поставки оружия Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники не должны ослаблять поставки оружия Киеву, об этом он заявил на встрече контактной группы по Украине в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:14
2022-06-15T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
ллойд остин
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники не должны ослаблять поставки оружия Киеву, об этом он заявил на встрече контактной группы по Украине в Брюсселе."Я лично благодарен за существенную помощь в сфере безопасности, которую уже предоставила эта группа, но мы не можем позволить себе ослабить ее", - сказал Остин, который председательствует на третьем заседании контактной группы, проходящем в штаб-квартире НАТО."Мы должны укрепить наши общие обещания Украине по ее самообороне и мы должны предпринимать больше усилий и еще сильнее обеспечивать Украину возможностью защищать себя, ее граждан и территорию", - сказал глава оборонного ведомства США. Он назвал спецоперацию РФ "угрозой не только Украине, но европейской безопасности".РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/eskalatsiya-1795344348.html
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795427443.html
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в мире, сша, нато, ллойд остин, украина, ситуация в днр и лнр
16:14 15.06.2022 (обновлено: 16:31 15.06.2022)
 
Глава Пентагона призвал не ослаблять поставки оружия Украине

Глава Пентагона Остин заявил, что ослаблять поставки оружия Украине нельзя

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники не должны ослаблять поставки оружия Киеву, об этом он заявил на встрече контактной группы по Украине в Брюсселе.
"Я лично благодарен за существенную помощь в сфере безопасности, которую уже предоставила эта группа, но мы не можем позволить себе ослабить ее", - сказал Остин, который председательствует на третьем заседании контактной группы, проходящем в штаб-квартире НАТО.
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
04:35Специальная военная операция на Украине
Антонов раскритиковал заявления Пентагона о готовности поставить Киеву РСЗО
"Мы должны укрепить наши общие обещания Украине по ее самообороне и мы должны предпринимать больше усилий и еще сильнее обеспечивать Украину возможностью защищать себя, ее граждан и территорию", - сказал глава оборонного ведомства США. Он назвал спецоперацию РФ "угрозой не только Украине, но европейской безопасности".
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
12:36Специальная военная операция на Украине
Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНАТОЛлойд ОстинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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