16:14 15.06.2022 (обновлено: 16:31 15.06.2022)
Глава Пентагона призвал не ослаблять поставки оружия Украине
Глава Пентагона Остин заявил, что ослаблять поставки оружия Украине нельзя
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники не должны ослаблять поставки оружия Киеву, об этом он заявил на встрече контактной группы по Украине в Брюсселе.
"Я лично благодарен за существенную помощь в сфере безопасности, которую уже предоставила эта группа, но мы не можем позволить себе ослабить ее", - сказал Остин, который председательствует на третьем заседании контактной группы, проходящем в штаб-квартире НАТО.
"Мы должны укрепить наши общие обещания Украине по ее самообороне и мы должны предпринимать больше усилий и еще сильнее обеспечивать Украину возможностью защищать себя, ее граждан и территорию", - сказал глава оборонного ведомства США. Он назвал спецоперацию РФ "угрозой не только Украине, но европейской безопасности".
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.