https://ria.ru/20220615/ukraina-1795509296.html

Вашингтону не нужен мир на Украине, считает Слуцкий

Вашингтону не нужен мир на Украине, считает Слуцкий - РИА Новости, 15.06.2022

Вашингтону не нужен мир на Украине, считает Слуцкий

Вашингтону не нужен мир на Украине, поэтому США сорвали переговоры Москвы и Киева, Соединенным Штатам нужно продолжить антироссийский проект любой ценой,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:07

2022-06-15T16:07

2022-06-15T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вашингтону не нужен мир на Украине, поэтому США сорвали переговоры Москвы и Киева, Соединенным Штатам нужно продолжить антироссийский проект любой ценой, сообщил РИА Новости член переговорной группы с Киевом, глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Приказ о заморозке переговоров РФ и Украины был от американских кураторов Киева, ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Никакой мир на Украине никогда Вашингтону не был нужен, им плевать на людские потери и разрушенную экономику. Им важно продолжать проект "антироссия" любой ценой, слишком много в него было вложено через поддержку марионеточного киевского режима", - сообщил Слуцкий, отметив, что нет оснований не доверять МИД России относительно информации о том, что это было сделано по приказу кураторов из США.Цель у Вашингтона всегда была одна – сдерживание России по всем возможным фронтам, в том числе через поставки вооружения и создание биолабораторий на Украине, отметил парламентарий. "Из этого следует, что решение о проведении спецоперации было крайне своевременным, все ее цели должны быть достигнуты", - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20220615/peregovory-1795397635.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сша, госдума рф, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр