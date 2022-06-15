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Вашингтону не нужен мир на Украине, считает Слуцкий - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795509296.html
Вашингтону не нужен мир на Украине, считает Слуцкий
Вашингтону не нужен мир на Украине, считает Слуцкий - РИА Новости, 15.06.2022
Вашингтону не нужен мир на Украине, считает Слуцкий
Вашингтону не нужен мир на Украине, поэтому США сорвали переговоры Москвы и Киева, Соединенным Штатам нужно продолжить антироссийский проект любой ценой,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:07
2022-06-15T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вашингтону не нужен мир на Украине, поэтому США сорвали переговоры Москвы и Киева, Соединенным Штатам нужно продолжить антироссийский проект любой ценой, сообщил РИА Новости член переговорной группы с Киевом, глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Приказ о заморозке переговоров РФ и Украины был от американских кураторов Киева, ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Никакой мир на Украине никогда Вашингтону не был нужен, им плевать на людские потери и разрушенную экономику. Им важно продолжать проект "антироссия" любой ценой, слишком много в него было вложено через поддержку марионеточного киевского режима", - сообщил Слуцкий, отметив, что нет оснований не доверять МИД России относительно информации о том, что это было сделано по приказу кураторов из США.Цель у Вашингтона всегда была одна – сдерживание России по всем возможным фронтам, в том числе через поставки вооружения и создание биолабораторий на Украине, отметил парламентарий. "Из этого следует, что решение о проведении спецоперации было крайне своевременным, все ее цели должны быть достигнуты", - добавил Слуцкий.
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в мире, украина, россия, сша, госдума рф, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр
16:07 15.06.2022
 
Вашингтону не нужен мир на Украине, считает Слуцкий

Депутат Слуцкий: Вашингтону не нужен мир на Украине, потому переговоры и были сорваны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вашингтону не нужен мир на Украине, поэтому США сорвали переговоры Москвы и Киева, Соединенным Штатам нужно продолжить антироссийский проект любой ценой, сообщил РИА Новости член переговорной группы с Киевом, глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Приказ о заморозке переговоров РФ и Украины был от американских кураторов Киева, ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никакой мир на Украине никогда Вашингтону не был нужен, им плевать на людские потери и разрушенную экономику. Им важно продолжать проект "антироссия" любой ценой, слишком много в него было вложено через поддержку марионеточного киевского режима", - сообщил Слуцкий, отметив, что нет оснований не доверять МИД России относительно информации о том, что это было сделано по приказу кураторов из США.
Цель у Вашингтона всегда была одна – сдерживание России по всем возможным фронтам, в том числе через поставки вооружения и создание биолабораторий на Украине, отметил парламентарий. "Из этого следует, что решение о проведении спецоперации было крайне своевременным, все ее цели должны быть достигнуты", - добавил Слуцкий.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
11:44
Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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