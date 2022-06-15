Вашингтону не нужен мир на Украине, считает Слуцкий
Депутат Слуцкий: Вашингтону не нужен мир на Украине, потому переговоры и были сорваны
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вашингтону не нужен мир на Украине, поэтому США сорвали переговоры Москвы и Киева, Соединенным Штатам нужно продолжить антироссийский проект любой ценой, сообщил РИА Новости член переговорной группы с Киевом, глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Приказ о заморозке переговоров РФ и Украины был от американских кураторов Киева, ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никакой мир на Украине никогда Вашингтону не был нужен, им плевать на людские потери и разрушенную экономику. Им важно продолжать проект "антироссия" любой ценой, слишком много в него было вложено через поддержку марионеточного киевского режима", - сообщил Слуцкий, отметив, что нет оснований не доверять МИД России относительно информации о том, что это было сделано по приказу кураторов из США.
Цель у Вашингтона всегда была одна – сдерживание России по всем возможным фронтам, в том числе через поставки вооружения и создание биолабораторий на Украине, отметил парламентарий. "Из этого следует, что решение о проведении спецоперации было крайне своевременным, все ее цели должны быть достигнуты", - добавил Слуцкий.