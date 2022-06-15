15:33 15.06.2022 (обновлено: 18:37 15.06.2022)
В США заявили о неизбежном поражении Украины
Подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что поражение Украины неизбежно
Украинская РСЗО БМ-21 "Град" возле Изюма. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киевский режим потерпит поражение в результате российской специальной военной операции по освобождению Донбасса, пишет подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
"С военной точки зрения нет никакого рационального способа для Украины победить", — подчеркнул американский офицер.
"Теперь становится все более очевидным, что подобная стратегия терпит неудачу", — отметил подполковник.
На этой неделе британская газета The Independent обнародовала фрагменты просочившегося в СМИ отчета из Киева, который отображает суровую реальность для ВСУ. Согласно информации из документа, украинская армия уже потеряла большую часть военной техники советской эпохи и испытывает острую нехватку снарядов, говорится в материале.
"Для Запада было бы почти невыполнимой задачей предоставить достаточно тяжелого вооружения и крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов, чтобы создать военный баланс на Украине. Даже современные ракетные установки, недавно введенные в действие США и Великобританией, существенно не изменят ситуацию для Киева", — подытожил Дэвис.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.