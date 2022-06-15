https://ria.ru/20220615/ukraina-1795467352.html
На Украине могут запретить "Партию Шария" и "Оппозиционную платформу"
На Украине могут запретить "Партию Шария" и "Оппозиционную платформу" - РИА Новости, 15.06.2022
На Украине могут запретить "Партию Шария" и "Оппозиционную платформу"
Министр юстиции Украины Денис Малюська ожидает решение суда о запрете "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – за жизнь" на этой неделе. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:15
2022-06-15T14:15
2022-06-15T14:15
в мире
владимир сальдо
украина
львов
владимир зеленский
социалистическая партия украины
наши
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська ожидает решение суда о запрете "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – за жизнь" на этой неделе.Ранее суд на Украине уже запретил семь партий: "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо" и "Социалистическая партия Украины"."В восьмом апелляционном суде Львова сейчас находится 16 судебных процессов (о запрете партий – ред.)… На этой неделе будет рассмотрение (дела о запрете – ред.) "Оппозиционной платформы – за жизнь" и "Партии Шария". Ожидаем, возможно, судебные решения по этим партиям будут уже на этой неделе".Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795465673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир сальдо, украина, львов, владимир зеленский, социалистическая партия украины, наши, оппозиционная платформа - за жизнь, анатолий шарий
На Украине могут запретить "Партию Шария" и "Оппозиционную платформу"
На Украине могут запретить "Партию Шария" и "Оппозиционную платформу" уже на этой неделе