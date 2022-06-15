14:10 15.06.2022 (обновлено: 14:13 15.06.2022)
Суд запретил деятельность "Социалистической партии Украины"
Суд на Украине запретил деятельность "Социалистической партии Украины"
© AP Photo / Efrem LukatskyФлаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Флаг Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность "Социалистической партии Украины", сообщили в среду в общественной организации "Рух чесно".
Ранее по решению суда на Украине запретили партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава" и "Блок Владимира Сальдо".
"Суд запретил Социалистическую партию Украины. Имущество СПУ и всех ее ячеек, согласно решению Восьмого апелляционного суда Львова, будет передано государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении общественной организации в Telegram-канале.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".