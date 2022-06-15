https://ria.ru/20220615/ukraina-1795465673.html

Суд запретил деятельность "Социалистической партии Украины"

Суд запретил деятельность "Социалистической партии Украины" - РИА Новости, 15.06.2022

Суд запретил деятельность "Социалистической партии Украины"

Суд на Украине запретил деятельность "Социалистической партии Украины", сообщили в среду в общественной организации "Рух чесно". РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:10

2022-06-15T14:10

2022-06-15T14:13

в мире

украина

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность "Социалистической партии Украины", сообщили в среду в общественной организации "Рух чесно".Ранее по решению суда на Украине запретили партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава" и "Блок Владимира Сальдо"."Суд запретил Социалистическую партию Украины. Имущество СПУ и всех ее ячеек, согласно решению Восьмого апелляционного суда Львова, будет передано государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении общественной организации в Telegram-канале.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".

https://ria.ru/20220614/izdaniya-1795247682.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина