https://ria.ru/20220615/ukraina-1795434215.html

Рябков оценил возможность применения Западом ядерного оружия на Украине

Рябков оценил возможность применения Западом ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 15.06.2022

Рябков оценил возможность применения Западом ядерного оружия на Украине

Москва надеется, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:58

2022-06-15T12:58

2022-06-15T13:21

в мире

сергей рябков

украина

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва надеется, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я надеюсь, что все-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижеров воздержаться от принятия такого рода решений, потому что обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, блефуют ли западные политики, в том числе американские, когда говорят о военном поражении России - страны-обладательницы ядерного арсенала.

https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795431414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей рябков, украина, россия