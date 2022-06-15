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Рябков оценил возможность применения Западом ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 15.06.2022
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Рябков оценил возможность применения Западом ядерного оружия на Украине
Рябков оценил возможность применения Западом ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 15.06.2022
Рябков оценил возможность применения Западом ядерного оружия на Украине
Москва надеется, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:58
2022-06-15T13:21
в мире
сергей рябков
украина
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва надеется, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я надеюсь, что все-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижеров воздержаться от принятия такого рода решений, потому что обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, блефуют ли западные политики, в том числе американские, когда говорят о военном поражении России - страны-обладательницы ядерного арсенала.
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в мире, сергей рябков, украина, россия
12:58 15.06.2022 (обновлено: 13:21 15.06.2022)
 
Рябков оценил возможность применения Западом ядерного оружия на Украине

Замглавы МИД Рябков: надеюсь, Западу хватит ума не применять ядерное оружие на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва надеется, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я надеюсь, что все-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижеров воздержаться от принятия такого рода решений, потому что обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, блефуют ли западные политики, в том числе американские, когда говорят о военном поражении России - страны-обладательницы ядерного арсенала.
Военнослужащий в Бердянске - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
12:49Специальная военная операция на Украине
Цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, заявил Рябков
 
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