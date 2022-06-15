https://ria.ru/20220615/ukraina-1795434215.html
Рябков оценил возможность применения Западом ядерного оружия на Украине
Рябков оценил возможность применения Западом ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 15.06.2022
Рябков оценил возможность применения Западом ядерного оружия на Украине
Москва надеется, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:58
2022-06-15T12:58
2022-06-15T13:21
в мире
сергей рябков
украина
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва надеется, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я надеюсь, что все-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижеров воздержаться от принятия такого рода решений, потому что обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, блефуют ли западные политики, в том числе американские, когда говорят о военном поражении России - страны-обладательницы ядерного арсенала.
https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795431414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей рябков, украина, россия
12:58 15.06.2022 (обновлено: 13:21 15.06.2022)
Рябков оценил возможность применения Западом ядерного оружия на Украине
Замглавы МИД Рябков: надеюсь, Западу хватит ума не применять ядерное оружие на Украине