12:39 15.06.2022 (обновлено: 15:34 15.06.2022)
У Украины большие проблемы, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: у Украины как государства большие проблемы
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Украины серьезные проблемы, а нежелание руководства страны трезво взглянуть на ситуацию не сулит ничего хорошего.
"Мы знаем, что у Украины большие проблемы, это всем хорошо известно. Да, это можно констатировать. А главное — продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию", — сказал Песков, комментируя заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который усомнился, что Украина будет существовать как страна через несколько лет.
"Конечно, ничего хорошего Украине это не сулит", — добавил он.