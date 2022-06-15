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У Украины большие проблемы, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2022
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У Украины большие проблемы, заявил Песков
У Украины большие проблемы, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2022
У Украины большие проблемы, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Украины серьезные проблемы, а нежелание руководства страны трезво взглянуть на ситуацию не сулит... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:39
2022-06-15T15:34
в мире
дмитрий медведев
украина
россия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Украины серьезные проблемы, а нежелание руководства страны трезво взглянуть на ситуацию не сулит ничего хорошего."Мы знаем, что у Украины большие проблемы, это всем хорошо известно. Да, это можно констатировать. А главное — продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию", — сказал Песков, комментируя заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который усомнился, что Украина будет существовать как страна через несколько лет."Конечно, ничего хорошего Украине это не сулит", — добавил он.
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792871072.html
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в мире, дмитрий медведев, украина, россия
12:39 15.06.2022 (обновлено: 15:34 15.06.2022)
 
У Украины большие проблемы, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: у Украины как государства большие проблемы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Украины серьезные проблемы, а нежелание руководства страны трезво взглянуть на ситуацию не сулит ничего хорошего.
"Мы знаем, что у Украины большие проблемы, это всем хорошо известно. Да, это можно констатировать. А главное — продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию", — сказал Песков, комментируя заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который усомнился, что Украина будет существовать как страна через несколько лет.
"Конечно, ничего хорошего Украине это не сулит", — добавил он.
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