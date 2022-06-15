https://ria.ru/20220615/ukraina-1795428142.html

У Украины большие проблемы, заявил Песков

У Украины большие проблемы, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2022

У Украины большие проблемы, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Украины серьезные проблемы, а нежелание руководства страны трезво взглянуть на ситуацию не сулит... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:39

2022-06-15T12:39

2022-06-15T15:34

в мире

дмитрий медведев

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Украины серьезные проблемы, а нежелание руководства страны трезво взглянуть на ситуацию не сулит ничего хорошего."Мы знаем, что у Украины большие проблемы, это всем хорошо известно. Да, это можно констатировать. А главное — продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию", — сказал Песков, комментируя заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который усомнился, что Украина будет существовать как страна через несколько лет."Конечно, ничего хорошего Украине это не сулит", — добавил он.

https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792871072.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий медведев, украина, россия