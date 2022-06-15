https://ria.ru/20220615/ukraina-1795412869.html
В Польше заявили, что в Германии не хотят быстрого вступления Украины в ЕС
В Польше заявили, что в Германии не хотят быстрого вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 15.06.2022
В Польше заявили, что в Германии не хотят быстрого вступления Украины в ЕС
Германия не допустит быстрого вступления Украины в Европейский союз, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:11
2022-06-15T12:11
2022-06-15T12:11
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ВАРШАВА, 15 июн – РИА Новости. Германия не допустит быстрого вступления Украины в Европейский союз, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska.В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия должна определиться со своим мнением насчет предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии."По моей оценке, к сожалению, нет", - сказал Качиньский, отвечая на вопрос, имеет ли Украина шанс на быстрое вступление в Евросоюз."Немецкий уклад попросту не хочет видеть украинцев в Сообществе. Они (Украина в качестве члена ЕС – ред.) дорого стоили бы финансово и политически. Во втором случае речь идет, конечно же, об отношениях с Россией", - пояснил он.
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в мире, украина, молдавия, грузия, еврокомиссия, евросоюз
В Польше заявили, что в Германии не хотят быстрого вступления Украины в ЕС
Вице-премьер Качиньский: Германия не допустит быстрого вступления Украины в Евросоюз
ВАРШАВА, 15 июн – РИА Новости.
Германия не допустит быстрого вступления Украины в Европейский союз, заявил
глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska.
В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия должна определиться со своим мнением насчет предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
"По моей оценке, к сожалению, нет", - сказал Качиньский, отвечая на вопрос, имеет ли Украина шанс на быстрое вступление в Евросоюз.
"Немецкий уклад попросту не хочет видеть украинцев в Сообществе. Они (Украина в качестве члена ЕС – ред.) дорого стоили бы финансово и политически. Во втором случае речь идет, конечно же, об отношениях с Россией", - пояснил он.