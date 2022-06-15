https://ria.ru/20220615/ukraina-1795383186.html

Визит лидеров ЕС на Украину подтолкнет страну к катастрофе, заявил Косачев

Визит лидеров ЕС на Украину подтолкнет страну к катастрофе, заявил Косачев - РИА Новости, 15.06.2022

Визит лидеров ЕС на Украину подтолкнет страну к катастрофе, заявил Косачев

Возможный визит на Украину лидеров Франции, Германии и Италии не предполагает обсуждение мирного урегулирования, среди тем - дальнейшая военная помощь Киеву,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:05

2022-06-15T11:05

2022-06-15T11:05

в мире

украина

киев

франция

нато

евросоюз

константин косачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603688527_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_eb0e2771ea58d7e5fd5e655c8ca658bd.jpg

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Возможный визит на Украину лидеров Франции, Германии и Италии не предполагает обсуждение мирного урегулирования, среди тем - дальнейшая военная помощь Киеву, вывоз на Запад украинского зерна, все это способствует лишь саморазрушению украинского государства, считает вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев."Вовсю обсуждается возможный визит в Киев сразу трёх европейских лидеров - Франции, Германии и Италии. Повсеместно звучат три цели и три темы визита - дальнейшая военная и экономическая помощь Украине, вывоз на Запад украинского зерна и других нужных Европе товаров, перспективы вступления Украины в ЕС", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале.По словам Косачева, все три темы важны для Франции, Германии и Италии, они важны для ЕС и НАТО. "А вот с точки зрения Украины их значимость сверхвысока только для нынешнего руководства в Киеве, но значительно меньше - для населения. Гражданам Украины, осмелюсь предположить, важнее всего, если сохраняются мозги и инстинкт самосохранения, должны быть перспективы примирения в обществе и восстановления национального единства", - полагает законодатель.По мнению Косачева, это не может не быть важно, если вы живете судьбами своей страны и своей нации, а не самоутверждаетесь за счет других.Украина "саморазрушается изнутри, последовательно и неуклонно", движитель этого процесса - украинские националисты, отметил парламентарий. "Его единственные спонсоры - западные соседи Украины, ради геополитики делающие вид, что разрушение Украины имеет внешние причины. И готовящийся визит "евротройки" в Киев, если он состоится по заранее написанному сценарию, лишь подтолкнёт Украину ещё ближе к окончательной национальной катастрофе, а не поможет ей стать по-настоящему европейской страной", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20220527/kiev-1791340311.html

https://ria.ru/20220614/es-1795196207.html

украина

киев

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, франция, нато, евросоюз, константин косачев