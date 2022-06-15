Визит лидеров ЕС на Украину подтолкнет страну к катастрофе, заявил Косачев
Сенатор Косачев заявил, что визит лидеров ЕС в Киев поспособствует саморазрушению Украины
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев на заседании Совета Федерации РФ
Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Возможный визит на Украину лидеров Франции, Германии и Италии не предполагает обсуждение мирного урегулирования, среди тем - дальнейшая военная помощь Киеву, вывоз на Запад украинского зерна, все это способствует лишь саморазрушению украинского государства, считает вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
"Вовсю обсуждается возможный визит в Киев сразу трёх европейских лидеров - Франции, Германии и Италии. Повсеместно звучат три цели и три темы визита - дальнейшая военная и экономическая помощь Украине, вывоз на Запад украинского зерна и других нужных Европе товаров, перспективы вступления Украины в ЕС", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Косачева, все три темы важны для Франции, Германии и Италии, они важны для ЕС и НАТО. "А вот с точки зрения Украины их значимость сверхвысока только для нынешнего руководства в Киеве, но значительно меньше - для населения. Гражданам Украины, осмелюсь предположить, важнее всего, если сохраняются мозги и инстинкт самосохранения, должны быть перспективы примирения в обществе и восстановления национального единства", - полагает законодатель.
По мнению Косачева, это не может не быть важно, если вы живете судьбами своей страны и своей нации, а не самоутверждаетесь за счет других.
"Так вот. И в помине в планах европейских лидеров, собравшихся на Украину, нет темы содействия восстановлению гражданского мира в стране и возобновлению цивилизованного межобщественного диалога. А ведь это главная тема в части, касающейся тех частей Украины, где развитие гражданского конфликта еще не приобрело необратимого характера…" - подчеркнул он.
Украина "саморазрушается изнутри, последовательно и неуклонно", движитель этого процесса - украинские националисты, отметил парламентарий. "Его единственные спонсоры - западные соседи Украины, ради геополитики делающие вид, что разрушение Украины имеет внешние причины. И готовящийся визит "евротройки" в Киев, если он состоится по заранее написанному сценарию, лишь подтолкнёт Украину ещё ближе к окончательной национальной катастрофе, а не поможет ей стать по-настоящему европейской страной", - заключил Косачев.