В МИД призвали ЕС прекратить поставки оружия Киеву или признать ДНР и ЛНР
Захарова призвала страны Запада прекратить поставки оружия Киеву или признать ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Западные страны поставили себя в такую ситуацию, когда они должны либо прекратить поставки вооружений киевским властям, либо признать независимость ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что после распада Организации Варшавского договора и Советского союза, большие запасы военной техники советского производства остались в Европе. Когда бывшие страны-члены ОВД вступили в НАТО, эти вооружения перешли в распоряжение альянса, сейчас их отправляют на Украину. При этом, отметила официальный представитель МИД, экспорт вооружений странами ЕС с 2008 года регулируется общими правилами. В соответствующем документе сформулированы четкие критерии.
Так, например, "государства-члены должны отказать в экспортной лицензии, если имеется явный риск того, что экспортируемые военные технологии или оборудование могут быть использованы для внутренних репрессий". Или "государства-члены должны отказать в экспортной лицензии на военные технологии или оборудование, которые могут спровоцировать или продлить вооруженные конфликты или усугубить существующую напряженность или конфликты в стране конечного назначения".
"Страны ЕС в принципе не должны поставлять вооружение, в т.ч. советское, государству, которое применяет, применит или имеет в виду применить его против собственных граждан во внутреннем конфликте. Понятно, зачем это было сделано: чтобы не допустить разжигания гражданских войн в странах-импортерах оружия. Вместе с тем Европейский союз не признает изменение территориальных границ Украины, то есть, вопреки сложившимся политико-административным реалиям, рассматривает территории ДНР и ЛНР как украинские. Выходит одно из двух: либо, поставляя вооружение, Брюссель признает ДНР и ЛНР, и тогда конфликт перестает быть внутренним конфликтом Украины, либо страны-члены ЕС нарушают основополагающие интеграционные начала", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Очевидно, решаясь на поставки вооружения в большой спешке, европейские стратеги не задумались над тем, что фактически сами себя загнали в цугцванг – им ничего не остается, кроме как прекратить поставлять оружие, отозвав все отправленное, либо признать ДНР и ЛНР", - добавила она.
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