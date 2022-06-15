В Киеве арестовали украинские активы белорусской топливной компании
В СБУ сообщили, что инициировали арест украинских активов белорусской топливной компании
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об инициации ареста украинских активов белорусской топливной компании по обвинению в поддержке российской спецоперации - из-за уплаты налогов в России, где компания закупала сырье.
По данным ведомства, компания специализируется на оптовой торговле топливом, среди ее основателей есть белорусские государственные предприятия, за последний год она поставила на Украину товаров почти на 20 миллиардов гривен (около 560 миллионов долларов). Сырье компания закупала в РФ, в связи с чем платила налоги в бюджет и Белоруссии и России, пояснили в СБУ. Ведомство характеризует такую деятельность как "финансирование агрессии РФ против Украины".
Ранее Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.