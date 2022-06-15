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Медведев не исключил, что Украина через два года не будет существовать - РИА Новости, 15.06.2022
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Медведев не исключил, что Украина через два года не будет существовать
Медведев не исключил, что Украина через два года не будет существовать - РИА Новости, 15.06.2022
Медведев не исключил, что Украина через два года не будет существовать
Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев усомнился, что Киев сможет в будущем выполнять обязательства перед "заокеанскими хозяевами" по программе... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:26
2022-06-15T12:15
дмитрий медведев
украина
сша
политика
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев усомнился, что Киев сможет в будущем выполнять обязательства перед "заокеанскими хозяевами" по программе ленд-лиза."А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно — они настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них — пустяк", — написал он в своем Telegram-канале.Таким образом экс-президент прокомментировал сообщения о том, что Киев планирует получить западный сжиженный газ сейчас, а заплатить за эту поставку через два года. Президент США Джо Байден ранее подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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дмитрий медведев, украина, сша, политика
10:26 15.06.2022 (обновлено: 12:15 15.06.2022)
 
Медведев не исключил, что Украина через два года не будет существовать

Зампред Совбеза Медведев засомневался в существовании Украины на карте мира через два года

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев усомнился, что Киев сможет в будущем выполнять обязательства перед "заокеанскими хозяевами" по программе ленд-лиза.
"А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно — они настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них — пустяк", — написал он в своем Telegram-канале.
Таким образом экс-президент прокомментировал сообщения о том, что Киев планирует получить западный сжиженный газ сейчас, а заплатить за эту поставку через два года.
Президент США Джо Байден ранее подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 08:00
Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
 
Дмитрий МедведевУкраинаСШАПолитика
 
 
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