https://ria.ru/20220615/ukraina-1795361338.html

В Запорожской области исключили возвращение под контроль Украины

В Запорожской области исключили возвращение под контроль Украины - РИА Новости, 15.06.2022

В Запорожской области исключили возвращение под контроль Украины

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевский режим никогда не вернет контроль над регионом, им... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T09:27

2022-06-15T09:27

2022-06-15T09:27

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевский режим никогда не вернет контроль над регионом, им "не видать области как своих ушей".Ранее Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Украина вернет контроль утраченными территориями. Власти Херсонской области назвали "бессмысленными истериками" подобные заявления."Возвращение Запорожской области обратно под контроль киевского режима исключено. Зеленскому и его шайке нацистов не видеть Запорожскую область как своих ушей", - сказал Рогов РИА Новости.По его словам, киевскому режиму, видимо, не дано понять, что все их проблемы от их же злости, ненависти и расчеловечивания."Восемь лет назад они говорили, что вернут Крым. Потом говорили, что вернут Донецк и Луганск, теперь говорят, что вернут Запорожскую и Херсонскую области. Завтра они будут говорить, что вернут Харьков и Одессу. Еще через какое-то время, если останутся живы, здоровы и на свободе, то будут говорить, что просто вернутся на Украину. Популизм и обман – это их неотделимая суть. А такому жалкому лгуну, как Зеленский, одна дорога - на Луну. Он нам обещал мир, прекращение войны, а устроил еще большую бойню и привел постукраинское пространство к краху и гибели тысяч ни в чем не повинных людей", - подчеркнул Рогов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220614/byudzhet-1795223241.html

https://ria.ru/20220614/zaporozhe-1795213512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, владимир путин, запорожская область, россия, украина, оон, в мире