https://ria.ru/20220615/ukraina-1795342542.html

Блинкен заявил об обеспокоенности США положением украинских войск

Блинкен заявил об обеспокоенности США положением украинских войск - РИА Новости, 15.06.2022

Блинкен заявил об обеспокоенности США положением украинских войск

США обеспокоены положением украинских войск и работают "в режиме 24/7", чтобы обеспечить их всем необходимым, заявил в эфире телеканала PBS госсекретарь Энтони... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T03:30

2022-06-15T03:30

2022-06-15T04:51

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США обеспокоены положением украинских войск и работают "в режиме 24/7", чтобы обеспечить их всем необходимым, заявил в эфире телеканала PBS госсекретарь Энтони Блинкен.В интервью его попросили прокомментировать жалобы Киева на подавляющее преимущество российских сил в огневой мощи, а также на дефицит вооружений и боеприпасов.Он напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин сегодня обсудит в Брюсселе с коллегами из десятков стран оборонные потребности Украины."Мы полны решимости дать Украине то, что ей нужно, чтобы совладать с этой агрессией и в конечном счете укрепить ее позиции на любых переговорах, когда они случатся", — сказал Блинкен.Госсекретарь ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он неизбежными территориальные уступки со стороны Украины."Будущее Украины определяют сами украинцы. Решать самому украинскому народу. В конечном счете эти решения будут приниматься демократически избранным правительством, включая президента Зеленского. Ему предстоит определить, что соответствует высшим интересам его страны, его народа, и мы поддержим это. <...> Мы не будем меньшими украинцами, чем сами украинцы. Мы не будем большими украинцами, чем украинцы. Но фундаментально решать им", — добавил Блинкен.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220615/poteri-1795335092.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220614/mobilizatsiya-1795297341.html

https://ria.ru/20220614/donetsk-1795248603.html

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украина, донбасс, сша, энтони блинкен, россия, в мире