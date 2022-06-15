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Блинкен заявил об обеспокоенности США положением украинских войск - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795342542.html
Блинкен заявил об обеспокоенности США положением украинских войск
Блинкен заявил об обеспокоенности США положением украинских войск - РИА Новости, 15.06.2022
Блинкен заявил об обеспокоенности США положением украинских войск
США обеспокоены положением украинских войск и работают "в режиме 24/7", чтобы обеспечить их всем необходимым, заявил в эфире телеканала PBS госсекретарь Энтони... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T03:30
2022-06-15T04:51
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
сша
энтони блинкен
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США обеспокоены положением украинских войск и работают "в режиме 24/7", чтобы обеспечить их всем необходимым, заявил в эфире телеканала PBS госсекретарь Энтони Блинкен.В интервью его попросили прокомментировать жалобы Киева на подавляющее преимущество российских сил в огневой мощи, а также на дефицит вооружений и боеприпасов.Он напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин сегодня обсудит в Брюсселе с коллегами из десятков стран оборонные потребности Украины."Мы полны решимости дать Украине то, что ей нужно, чтобы совладать с этой агрессией и в конечном счете укрепить ее позиции на любых переговорах, когда они случатся", — сказал Блинкен.Госсекретарь ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он неизбежными территориальные уступки со стороны Украины."Будущее Украины определяют сами украинцы. Решать самому украинскому народу. В конечном счете эти решения будут приниматься демократически избранным правительством, включая президента Зеленского. Ему предстоит определить, что соответствует высшим интересам его страны, его народа, и мы поддержим это. &lt;...&gt; Мы не будем меньшими украинцами, чем сами украинцы. Мы не будем большими украинцами, чем украинцы. Но фундаментально решать им", — добавил Блинкен.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/poteri-1795335092.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220614/mobilizatsiya-1795297341.html
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украина, донбасс, сша, энтони блинкен, россия, в мире
03:30 15.06.2022 (обновлено: 04:51 15.06.2022)
 
Блинкен заявил об обеспокоенности США положением украинских войск

Госсекретарь Блинкен: США обеспокоены положением войск Украины и работают, чтобы им помочь

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США обеспокоены положением украинских войск и работают "в режиме 24/7", чтобы обеспечить их всем необходимым, заявил в эфире телеканала PBS госсекретарь Энтони Блинкен.
В интервью его попросили прокомментировать жалобы Киева на подавляющее преимущество российских сил в огневой мощи, а также на дефицит вооружений и боеприпасов.
"На линиях фронта происходят колоссальные страдания, на поле боя. Украинцы ощущают это, они страдают от этого. Мы глубоко обеспокоены этим, но мы работаем в режиме 24/7, чтобы обеспечить их всем, в чем они нуждаются", — ответил Блинкен, упомянув об "очень интенсивных боях в Донбассе и на юге Украины".
Он напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин сегодня обсудит в Брюсселе с коллегами из десятков стран оборонные потребности Украины.
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"Мы полны решимости дать Украине то, что ей нужно, чтобы совладать с этой агрессией и в конечном счете укрепить ее позиции на любых переговорах, когда они случатся", — сказал Блинкен.
Госсекретарь ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он неизбежными территориальные уступки со стороны Украины.
"Будущее Украины определяют сами украинцы. Решать самому украинскому народу. В конечном счете эти решения будут приниматься демократически избранным правительством, включая президента Зеленского. Ему предстоит определить, что соответствует высшим интересам его страны, его народа, и мы поддержим это. <...> Мы не будем меньшими украинцами, чем сами украинцы. Мы не будем большими украинцами, чем украинцы. Но фундаментально решать им", — добавил Блинкен.
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По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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