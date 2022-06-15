03:30 15.06.2022 (обновлено: 04:51 15.06.2022)
Блинкен заявил об обеспокоенности США положением украинских войск
Госсекретарь Блинкен: США обеспокоены положением войск Украины и работают, чтобы им помочь
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США обеспокоены положением украинских войск и работают "в режиме 24/7", чтобы обеспечить их всем необходимым, заявил в эфире телеканала PBS госсекретарь Энтони Блинкен.
В интервью его попросили прокомментировать жалобы Киева на подавляющее преимущество российских сил в огневой мощи, а также на дефицит вооружений и боеприпасов.
"На линиях фронта происходят колоссальные страдания, на поле боя. Украинцы ощущают это, они страдают от этого. Мы глубоко обеспокоены этим, но мы работаем в режиме 24/7, чтобы обеспечить их всем, в чем они нуждаются", — ответил Блинкен, упомянув об "очень интенсивных боях в Донбассе и на юге Украины".
Он напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин сегодня обсудит в Брюсселе с коллегами из десятков стран оборонные потребности Украины.
"Мы полны решимости дать Украине то, что ей нужно, чтобы совладать с этой агрессией и в конечном счете укрепить ее позиции на любых переговорах, когда они случатся", — сказал Блинкен.
Госсекретарь ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он неизбежными территориальные уступки со стороны Украины.
"Будущее Украины определяют сами украинцы. Решать самому украинскому народу. В конечном счете эти решения будут приниматься демократически избранным правительством, включая президента Зеленского. Ему предстоит определить, что соответствует высшим интересам его страны, его народа, и мы поддержим это. <...> Мы не будем меньшими украинцами, чем сами украинцы. Мы не будем большими украинцами, чем украинцы. Но фундаментально решать им", — добавил Блинкен.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.