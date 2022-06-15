https://ria.ru/20220615/udary-1795390081.html

Херсонские власти обвинили ВСУ в намеренных ударах по гражданским объектам

Херсонские власти обвинили ВСУ в намеренных ударах по гражданским объектам - РИА Новости, 15.06.2022

Херсонские власти обвинили ВСУ в намеренных ударах по гражданским объектам

Украинская армия сознательно наносит удары по гражданскому сектору Херсонской области, заявили в военно-гражданской администрации региона. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:25

2022-06-15T11:25

2022-06-15T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Украинская армия сознательно наносит удары по гражданскому сектору Херсонской области, заявили в военно-гражданской администрации региона.Украинские военные утром в среду обстреляли пригород Херсона поселок Чернобаевку. В результате обстрела два человека погибли, пять ранены."Установлено, что ракета летела со стороны Николаева, под удар попали местный рынок и стадион. То есть ВСУ сознательно наносят точечные удары по гражданским объектам", - говорится в сообщении.Установлено, что обстрел по жилому сектору велся из РСЗО "Ураган". "Пострадавшие госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. И пострадавшие, и погибшие - пенсионного возраста", - подчеркнули в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795386851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, херсон