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Херсонские власти обвинили ВСУ в намеренных ударах по гражданским объектам - РИА Новости, 15.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/udary-1795390081.html
Херсонские власти обвинили ВСУ в намеренных ударах по гражданским объектам
Херсонские власти обвинили ВСУ в намеренных ударах по гражданским объектам - РИА Новости, 15.06.2022
Херсонские власти обвинили ВСУ в намеренных ударах по гражданским объектам
Украинская армия сознательно наносит удары по гражданскому сектору Херсонской области, заявили в военно-гражданской администрации региона. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:25
2022-06-15T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Украинская армия сознательно наносит удары по гражданскому сектору Херсонской области, заявили в военно-гражданской администрации региона.Украинские военные утром в среду обстреляли пригород Херсона поселок Чернобаевку. В результате обстрела два человека погибли, пять ранены."Установлено, что ракета летела со стороны Николаева, под удар попали местный рынок и стадион. То есть ВСУ сознательно наносят точечные удары по гражданским объектам", - говорится в сообщении.Установлено, что обстрел по жилому сектору велся из РСЗО "Ураган". "Пострадавшие госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. И пострадавшие, и погибшие - пенсионного возраста", - подчеркнули в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, херсон
11:25 15.06.2022
 
Херсонские власти обвинили ВСУ в намеренных ударах по гражданским объектам

Херсонские власти обвинили украинскую армию в намеренных ударах по гражданским объектам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Украинская армия сознательно наносит удары по гражданскому сектору Херсонской области, заявили в военно-гражданской администрации региона.
Украинские военные утром в среду обстреляли пригород Херсона поселок Чернобаевку. В результате обстрела два человека погибли, пять ранены.
"Установлено, что ракета летела со стороны Николаева, под удар попали местный рынок и стадион. То есть ВСУ сознательно наносят точечные удары по гражданским объектам", - говорится в сообщении.
Установлено, что обстрел по жилому сектору велся из РСЗО "Ураган". "Пострадавшие госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. И пострадавшие, и погибшие - пенсионного возраста", - подчеркнули в администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
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