https://ria.ru/20220615/tyuning-1795482529.html
Госдума приняла закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля
Госдума приняла закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля - РИА Новости, 15.06.2022
Госдума приняла закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий повышение с 1 января 2023 года государственной пошлины за тюнинг автомобиля. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:51
2022-06-15T14:51
2022-06-15T14:51
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий повышение с 1 января 2023 года государственной пошлины за тюнинг автомобиля.Документ устанавливает госпошлину в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, то есть тюнинг. Сейчас такое разрешение можно получить бесплатно. Одновременно с 800 до 1500 рублей повышается размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности.Помимо этого, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, устанавливается госпошлина в размере 1500 рублей, а за продление срока его действия – 1000 рублей. Соответствующие изменения вносятся в статью 333.33 Налогового кодекса РФ.Данные изменения обеспечат ежегодное поступление в федеральный бюджет дополнительных доходов в размере порядка 700 миллионов рублей, указывается в финансово-экономическом обосновании к закону.Подразделениями МВД России ежегодно выдается (продлевается) порядка 140 тысяч свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также выдается 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.Сейчас все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности, пояснял ранее РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Изменением конструкции автомобиля, по его словам, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования или замена галогеновых фар ксеноновыми.
https://ria.ru/20220610/shtraf-1794625929.html
https://ria.ru/20220615/osago-1795419113.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, госдума рф, пошлины
Госдума приняла закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля
Госдума приняла закон о повышении с 2023 года госпошлины за тюнинг автомобиля
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий повышение с 1 января 2023 года государственной пошлины за тюнинг автомобиля.
Документ устанавливает госпошлину в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, то есть тюнинг. Сейчас такое разрешение можно получить бесплатно. Одновременно с 800 до 1500 рублей повышается размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности.
Помимо этого, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, устанавливается госпошлина в размере 1500 рублей, а за продление срока его действия – 1000 рублей. Соответствующие изменения вносятся в статью 333.33 Налогового кодекса РФ
.
Данные изменения обеспечат ежегодное поступление в федеральный бюджет дополнительных доходов в размере порядка 700 миллионов рублей, указывается в финансово-экономическом обосновании к закону.
Подразделениями МВД России ежегодно выдается (продлевается) порядка 140 тысяч свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также выдается 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
Сейчас все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности, пояснял ранее РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев
. Изменением конструкции автомобиля, по его словам, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования или замена галогеновых фар ксеноновыми.