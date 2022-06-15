https://ria.ru/20220615/tyuning-1795482529.html

Госдума приняла закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля

Госдума приняла закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля - РИА Новости, 15.06.2022

Госдума приняла закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий повышение с 1 января 2023 года государственной пошлины за тюнинг автомобиля. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:51

2022-06-15T14:51

2022-06-15T14:51

авто

россия

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пошлины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий повышение с 1 января 2023 года государственной пошлины за тюнинг автомобиля.Документ устанавливает госпошлину в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, то есть тюнинг. Сейчас такое разрешение можно получить бесплатно. Одновременно с 800 до 1500 рублей повышается размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности.Помимо этого, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, устанавливается госпошлина в размере 1500 рублей, а за продление срока его действия – 1000 рублей. Соответствующие изменения вносятся в статью 333.33 Налогового кодекса РФ.Данные изменения обеспечат ежегодное поступление в федеральный бюджет дополнительных доходов в размере порядка 700 миллионов рублей, указывается в финансово-экономическом обосновании к закону.Подразделениями МВД России ежегодно выдается (продлевается) порядка 140 тысяч свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также выдается 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.Сейчас все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности, пояснял ранее РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Изменением конструкции автомобиля, по его словам, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования или замена галогеновых фар ксеноновыми.

https://ria.ru/20220610/shtraf-1794625929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

авто, россия, госдума рф, пошлины