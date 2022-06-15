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Эксперты сообщили о резком подорожании туров в экзотические страны

Эксперты сообщили о резком подорожании туров в экзотические страны - РИА Новости, 15.06.2022

Эксперты сообщили о резком подорожании туров в экзотические страны

Туры из России в Юго-Восточную Азию и по другим экзотическим направлениям подорожали на 70-200 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:27

2022-06-15T16:27

2022-06-15T16:27

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Туры из России в Юго-Восточную Азию и по другим экзотическим направлениям подорожали на 70-200 процентов, сообщает АТОР."По оценкам участников рынка, пакетные туры в страны Азии и Африки подорожали по сравнению с доковидными временами, как минимум, на 70-80 процентов, а по отдельным направлениям — и в два-три раза из-за скачка цен на авиаперелеты", — поясняют в ассоциации.По данным представителей отрасли, определенный спрос на путевки в эти страны есть, однако из-за отсутствия прямых перелетов и дорогих билетов на стыковочные рейсы он не носит массового характера.Перелет, например, в Японию сейчас стоит дороже экскурсионного тура, отмечают эксперты. Авиабилеты с одной пересадкой (в Стамбуле или Дохе) в июле обойдутся минимум в 180 тысяч рублей с человека в одну сторону. А недельный экскурсионный тур с проживанием в отеле три звезды — в 167 тысяч рублей на двоих (билеты не включены).Восстановление спроса по направлениям ЮВА и Африки при текущих ценах на перелеты и их логистике представители туротрасли оценивают скептично: сейчас он составляет в лучшем случае 10-20 процентов от объемов 2019 года, добавляют в АТОР

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), азия, япония, туризм, туристы, цены, отдых, африка