https://ria.ru/20220615/turtsiya-1795505065.html
Турция отказалась от переговоров с Финляндией и Швецией, сообщили СМИ
Турция отказалась от переговоров с Финляндией и Швецией, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.06.2022
Турция отказалась от переговоров с Финляндией и Швецией, сообщили СМИ
Турция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией, намеченная предварительно на среду встреча не состоялась,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:55
2022-06-15T15:55
2022-06-15T16:12
в мире
турция
финляндия
швеция
нато
рабочая партия курдистана
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Турция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией, намеченная предварительно на среду встреча не состоялась, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные о переговорах источники.Отмечается, что переговоры были нацелены на поиск решений проблемы неодобрения Анкарой вступления в альянс Швеции и Финляндии. Как сообщили источники, перед проведением возможных трехсторонних переговоров Анкара требовала от Хельсинки и Стокгольма предоставления конкретных предложений по прекращению связей с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, в которых их обвиняет турецкая сторона."Трехсторонняя встреча при посредничестве альянса была "конечной задачей... но мы к этому еще не пришли", - пишет газета со ссылкой на слова источника в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
https://ria.ru/20220615/nato-1795433034.html
https://ria.ru/20220613/finlyandiya-1795031281.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, финляндия, швеция, нато, рабочая партия курдистана
15:55 15.06.2022 (обновлено: 16:12 15.06.2022)
Турция отказалась от переговоров с Финляндией и Швецией, сообщили СМИ
FT: Турция отказалась от предложения НАТО провести переговоры с Финляндией и Швецией