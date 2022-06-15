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В ФРГ ведут переговоры с Канадой о поставках турбин для "Северного потока" - РИА Новости, 15.06.2022
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В ФРГ ведут переговоры с Канадой о поставках турбин для "Северного потока"
В ФРГ ведут переговоры с Канадой о поставках турбин для "Северного потока" - РИА Новости, 15.06.2022
В ФРГ ведут переговоры с Канадой о поставках турбин для "Северного потока"
В минэкономики Германии подтвердили, что ведут переговоры с Канадой о поставках турбин для "Северного потока". РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:51
2022-06-15T16:02
в мире
северный поток
германия
канада
экономика
роберт хабек
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. В минэкономики Германии подтвердили, что ведут переговоры с Канадой о поставках турбин для "Северного потока"."Мы продолжаем изучать положение дел, прежде всего федеральное сетевое агентство ведет переговоры. Мы видим, что сегодня на рынке есть первые снижения в поставках, которые предприятия могут компенсировать на рынке, таким образом обеспечение по-прежнему гарантировано. &lt;...&gt; Уже идут переговоры с Канадой, чтобы выяснить возникшие вопросы", - заявила на брифинге представитель министерства Беате Барон.Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил ранее, что считает политическим решение России сократить прокачку газа по "Северному потоку 1".Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.
https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html
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в мире, северный поток, германия, канада, экономика, роберт хабек
15:51 15.06.2022 (обновлено: 16:02 15.06.2022)
 
В ФРГ ведут переговоры с Канадой о поставках турбин для "Северного потока"

Минэкономики ФРГ ведет переговоры с Канадой о поставках турбин для "Северного потока"

© Фото : GazpromГазопровод "Северный поток" в городе Лубмин, Германия
Газопровод Северный поток в городе Лубмин, Германия - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : Gazprom
Газопровод "Северный поток" в городе Лубмин, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. В минэкономики Германии подтвердили, что ведут переговоры с Канадой о поставках турбин для "Северного потока".
"Мы продолжаем изучать положение дел, прежде всего федеральное сетевое агентство ведет переговоры. Мы видим, что сегодня на рынке есть первые снижения в поставках, которые предприятия могут компенсировать на рынке, таким образом обеспечение по-прежнему гарантировано. <...> Уже идут переговоры с Канадой, чтобы выяснить возникшие вопросы", - заявила на брифинге представитель министерства Беате Барон.
Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил ранее, что считает политическим решение России сократить прокачку газа по "Северному потоку 1".
Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.
Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.
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В миреСеверный потокГерманияКанадаЭкономикаРоберт Хабек
 
 
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