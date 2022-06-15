https://ria.ru/20220615/tochka-1795429449.html

Россия поставит точку на Украине там, где нужно Москве, заявил Рябков

Россия поставит точку на Украине там, где нужно Москве, заявил Рябков - РИА Новости, 15.06.2022

Россия поставит точку на Украине там, где нужно Москве, заявил Рябков

Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где это будет нужно Москве, будет намертво стоять на своих позициях, а если Владимир Зеленский не готов к... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:44

2022-06-15T12:44

2022-06-15T13:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей рябков

политика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где это будет нужно Москве, будет намертво стоять на своих позициях, а если Владимир Зеленский не готов к переговорам, то это его право, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Наша реакция в том, что эти планы (нанести поражение России) будут обрушены, что они провалятся, что мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи и военные планировщики в Вашингтоне или других столицах представляют себе эту ситуацию. Мы должны доказать силой воли, силой оружия, нашей готовностью стоять намертво на тех позициях, которые были заявлены нашим руководством, и обеспечить их достижение", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, политические и "дипломатические методы нужны, их нельзя отбрасывать, но цели определены вполне четко"."Если Зеленский и его команда не готовы к переговорам, и все те, кто стоит за ним, настроены продолжать свою бездумную, а точнее сказать безумную, накачку Украину вооружениями - это их выбор. Это печально, трагично, но мы не можем отступить", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795428142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, сергей рябков, политика