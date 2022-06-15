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Россия поставит точку на Украине там, где нужно Москве, заявил Рябков
Россия поставит точку на Украине там, где нужно Москве, заявил Рябков - РИА Новости, 15.06.2022
Россия поставит точку на Украине там, где нужно Москве, заявил Рябков
Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где это будет нужно Москве, будет намертво стоять на своих позициях, а если Владимир Зеленский не готов к... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:44
2022-06-15T12:44
2022-06-15T13:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей рябков
политика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где это будет нужно Москве, будет намертво стоять на своих позициях, а если Владимир Зеленский не готов к переговорам, то это его право, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Наша реакция в том, что эти планы (нанести поражение России) будут обрушены, что они провалятся, что мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи и военные планировщики в Вашингтоне или других столицах представляют себе эту ситуацию. Мы должны доказать силой воли, силой оружия, нашей готовностью стоять намертво на тех позициях, которые были заявлены нашим руководством, и обеспечить их достижение", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, политические и "дипломатические методы нужны, их нельзя отбрасывать, но цели определены вполне четко"."Если Зеленский и его команда не готовы к переговорам, и все те, кто стоит за ним, настроены продолжать свою бездумную, а точнее сказать безумную, накачку Украину вооружениями - это их выбор. Это печально, трагично, но мы не можем отступить", - добавил замминистра.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, сергей рябков, политика
12:44 15.06.2022 (обновлено: 13:17 15.06.2022)
Россия поставит точку на Украине там, где нужно Москве, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве