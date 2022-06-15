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В Театре Наций произошло задымление - РИА Новости, 15.06.2022
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Культура
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В Театре Наций произошло задымление
В Театре Наций произошло задымление - РИА Новости, 15.06.2022
В Театре Наций произошло задымление
Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов сообщил РИА Новости, что в театре произошло задымление. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:22
2022-06-15T11:30
культура
новости культуры
театр
театр наций
евгений миронов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов сообщил РИА Новости, что в театре произошло задымление.В свою очередь директор Театра Наций Мария Ревякина сказала, что никакого возгорания не было и все сотрудники уже давно на своих местах."Просто непонятно, почему сработала система порошкового пожаротушения и образовалось облако в виде дыма. Подумали, что что-то горит, но на самом деле возгорания не было. И с 10 утра все сотрудники на своих местах и все в порядке. Театр работает в штатном режиме", - объяснила Ревякина РИА Новости.Театр Наций был основан в 1987 году. Его историческое здание было построено в 1885 году. Ранее в СМИ и соцсетях появились публикации об эвакуации из театра из-за сработавшей пожарной сигнализации.
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новости культуры, театр, театр наций, евгений миронов
11:22 15.06.2022 (обновлено: 11:30 15.06.2022)
 
В Театре Наций произошло задымление

В Театре Наций произошло задымление, сообщил худрук Евгений Миронов

© Фото : Театр нацийЗдание Государственного Театра Наций
Здание Государственного Театра Наций - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : Театр наций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов сообщил РИА Новости, что в театре произошло задымление.

"Пожара нет никакого, это ложная тревога... Приехали пожарные машины, а пожара нет. Просто задымление, сейчас будем разбираться, с чем это связано", — заявил Миронов.

В свою очередь директор Театра Наций Мария Ревякина сказала, что никакого возгорания не было и все сотрудники уже давно на своих местах.

"Просто непонятно, почему сработала система порошкового пожаротушения и образовалось облако в виде дыма. Подумали, что что-то горит, но на самом деле возгорания не было. И с 10 утра все сотрудники на своих местах и все в порядке. Театр работает в штатном режиме", - объяснила Ревякина РИА Новости.
Театр Наций был основан в 1987 году. Его историческое здание было построено в 1885 году.
Ранее в СМИ и соцсетях появились публикации об эвакуации из театра из-за сработавшей пожарной сигнализации.
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