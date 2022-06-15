https://ria.ru/20220615/theatre-1795382707.html

В Театре Наций произошло задымление

В Театре Наций произошло задымление - РИА Новости, 15.06.2022

В Театре Наций произошло задымление

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов сообщил РИА Новости, что в театре произошло задымление. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:22

2022-06-15T11:22

2022-06-15T11:30

культура

новости культуры

театр

театр наций

евгений миронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91753/10/917531092_0:18:688:405_1920x0_80_0_0_f4f5ef1071e39a5a444a8e369c6cddb8.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов сообщил РИА Новости, что в театре произошло задымление.В свою очередь директор Театра Наций Мария Ревякина сказала, что никакого возгорания не было и все сотрудники уже давно на своих местах."Просто непонятно, почему сработала система порошкового пожаротушения и образовалось облако в виде дыма. Подумали, что что-то горит, но на самом деле возгорания не было. И с 10 утра все сотрудники на своих местах и все в порядке. Театр работает в штатном режиме", - объяснила Ревякина РИА Новости.Театр Наций был основан в 1987 году. Его историческое здание было построено в 1885 году. Ранее в СМИ и соцсетях появились публикации об эвакуации из театра из-за сработавшей пожарной сигнализации.

https://ria.ru/20220513/cabaret-1788303089.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театр наций, евгений миронов