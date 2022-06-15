https://ria.ru/20220615/theatre-1795382707.html
В Театре Наций произошло задымление
В Театре Наций произошло задымление - РИА Новости, 15.06.2022
В Театре Наций произошло задымление
Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов сообщил РИА Новости, что в театре произошло задымление. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:22
2022-06-15T11:22
2022-06-15T11:30
культура
новости культуры
театр
театр наций
евгений миронов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов сообщил РИА Новости, что в театре произошло задымление.В свою очередь директор Театра Наций Мария Ревякина сказала, что никакого возгорания не было и все сотрудники уже давно на своих местах."Просто непонятно, почему сработала система порошкового пожаротушения и образовалось облако в виде дыма. Подумали, что что-то горит, но на самом деле возгорания не было. И с 10 утра все сотрудники на своих местах и все в порядке. Театр работает в штатном режиме", - объяснила Ревякина РИА Новости.Театр Наций был основан в 1987 году. Его историческое здание было построено в 1885 году. Ранее в СМИ и соцсетях появились публикации об эвакуации из театра из-за сработавшей пожарной сигнализации.
https://ria.ru/20220513/cabaret-1788303089.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, театр, театр наций, евгений миронов
11:22 15.06.2022 (обновлено: 11:30 15.06.2022)
В Театре Наций произошло задымление
В Театре Наций произошло задымление, сообщил худрук Евгений Миронов
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов сообщил РИА Новости, что в театре произошло задымление.
"Пожара нет никакого, это ложная тревога... Приехали пожарные машины, а пожара нет. Просто задымление, сейчас будем разбираться, с чем это связано", — заявил Миронов.
В свою очередь директор Театра Наций Мария Ревякина сказала, что никакого возгорания не было и все сотрудники уже давно на своих местах.
"Просто непонятно, почему сработала система порошкового пожаротушения и образовалось облако в виде дыма. Подумали, что что-то горит, но на самом деле возгорания не было. И с 10 утра все сотрудники на своих местах и все в порядке. Театр работает в штатном режиме", - объяснила Ревякина РИА Новости.
Театр Наций был основан в 1987 году. Его историческое здание было построено в 1885 году.
Ранее в СМИ и соцсетях появились публикации об эвакуации из театра из-за сработавшей пожарной сигнализации.