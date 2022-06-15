https://ria.ru/20220615/terakt-1795531291.html

В Нацполиции заявили о предотвращении теракта против руководства Украины

В Нацполиции заявили о предотвращении теракта против руководства Украины - РИА Новости, 15.06.2022

В Нацполиции заявили о предотвращении теракта против руководства Украины

В результате работы Национальной полиции Украины удалось предотвратить теракт против руководства страны, сообщил первый замминистра внутренних дел Украины... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:58

2022-06-15T16:58

2022-06-15T20:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В результате работы Национальной полиции Украины удалось предотвратить теракт против руководства страны, сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин."Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства", - сказал министр. Его слова приводит украинское агентство "Укринформ".При этом подробностей он не привел, добавив, что конкретнее о предотвращении теракта против руководства расскажут позднее.По словам Енина, в органах Нацполиции созданы 123 контрдиверсионные группы, к работе привлечены по меньшей мере 1,5 тысячи человек. Он также сообщил, что за последние несколько месяцев более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, были задержаны и переданы в СБУ.Издание "Страна.ua" позже сообщило со ссылкой на источник, что эпизод, о котором заявил Енин, случился в конце февраля."Тогда сотрудникам полиции удалось задержать членов преступной группы, в частности, одного чеченца", - приводятся слова источник в Telegram-канале издания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220511/zelenskiy-1787935315.html

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владимир путин, в мире, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр