Рейтинг@Mail.ru
В Нацполиции заявили о предотвращении теракта против руководства Украины - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/terakt-1795531291.html
В Нацполиции заявили о предотвращении теракта против руководства Украины
В Нацполиции заявили о предотвращении теракта против руководства Украины - РИА Новости, 15.06.2022
В Нацполиции заявили о предотвращении теракта против руководства Украины
В результате работы Национальной полиции Украины удалось предотвратить теракт против руководства страны, сообщил первый замминистра внутренних дел Украины... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:58
2022-06-15T20:48
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В результате работы Национальной полиции Украины удалось предотвратить теракт против руководства страны, сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин."Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства", - сказал министр. Его слова приводит украинское агентство "Укринформ".При этом подробностей он не привел, добавив, что конкретнее о предотвращении теракта против руководства расскажут позднее.По словам Енина, в органах Нацполиции созданы 123 контрдиверсионные группы, к работе привлечены по меньшей мере 1,5 тысячи человек. Он также сообщил, что за последние несколько месяцев более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, были задержаны и переданы в СБУ.Издание "Страна.ua" позже сообщило со ссылкой на источник, что эпизод, о котором заявил Енин, случился в конце февраля."Тогда сотрудникам полиции удалось задержать членов преступной группы, в частности, одного чеченца", - приводятся слова источник в Telegram-канале издания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
https://ria.ru/20220511/zelenskiy-1787935315.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр
16:58 15.06.2022 (обновлено: 20:48 15.06.2022)
 
В Нацполиции заявили о предотвращении теракта против руководства Украины

Замглавы МВД Украины Енин: Нацполиция предотвратила теракт против руководства страны

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В результате работы Национальной полиции Украины удалось предотвратить теракт против руководства страны, сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.
"Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства", - сказал министр. Его слова приводит украинское агентство "Укринформ".
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
Почему Украина не Вьетнам и не Корея
При этом подробностей он не привел, добавив, что конкретнее о предотвращении теракта против руководства расскажут позднее.
По словам Енина, в органах Нацполиции созданы 123 контрдиверсионные группы, к работе привлечены по меньшей мере 1,5 тысячи человек. Он также сообщил, что за последние несколько месяцев более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, были задержаны и переданы в СБУ.
Издание "Страна.ua" позже сообщило со ссылкой на источник, что эпизод, о котором заявил Енин, случился в конце февраля.
"Тогда сотрудникам полиции удалось задержать членов преступной группы, в частности, одного чеченца", - приводятся слова источник в Telegram-канале издания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 15:53Специальная военная операция на Украине
Кива заявил, что Зеленский приказал убить глав двух областей
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВ миреУкраинаРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала