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В Черногории отключили российские телеканалы - РИА Новости, 15.06.2022
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В Черногории отключили российские телеканалы
В Черногории отключили российские телеканалы - РИА Новости, 15.06.2022
В Черногории отключили российские телеканалы
Черногорский оператор "Мтел" отключил российские телеканалы RT, RT Documentary, "РТР-Планета" и "Россия 24". РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:15
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телеканал rt
черногория
в мире
ртр планета
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Черногорский оператор "Мтел" отключил российские телеканалы RT, RT Documentary, "РТР-Планета" и "Россия 24"."Черногорский оператор "Мтел" отключил российские телеканалы RT, RT Documentary, "РТР-Планета" и "Россия 24". Это сделано на основании решения правительства Черногории, которое вынесло операторам запрет на вещание этих каналов", — говорится в Telegram-канале RT.
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телеканал rt, черногория, в мире, ртр планета
18:15 15.06.2022 (обновлено: 20:08 15.06.2022)
 
В Черногории отключили российские телеканалы

Черногория отключила российские телеканалы RT, RT Documentary, "РТР-Планета" и "Россия 24"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Черногорский оператор "Мтел" отключил российские телеканалы RT, RT Documentary, "РТР-Планета" и "Россия 24".
"Черногорский оператор "Мтел" отключил российские телеканалы RT, RT Documentary, "РТР-Планета" и "Россия 24". Это сделано на основании решения правительства Черногории, которое вынесло операторам запрет на вещание этих каналов", — говорится в Telegram-канале RT.
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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В Латвии прекратят вещание 80 российских телеканалов
 
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