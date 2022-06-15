https://ria.ru/20220615/telekanaly-1795560136.html

В Черногории отключили российские телеканалы

В Черногории отключили российские телеканалы - РИА Новости, 15.06.2022

В Черногории отключили российские телеканалы

Черногорский оператор "Мтел" отключил российские телеканалы RT, RT Documentary, "РТР-Планета" и "Россия 24". РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T18:15

2022-06-15T18:15

2022-06-15T20:08

телеканал rt

черногория

в мире

ртр планета

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Черногорский оператор "Мтел" отключил российские телеканалы RT, RT Documentary, "РТР-Планета" и "Россия 24"."Черногорский оператор "Мтел" отключил российские телеканалы RT, RT Documentary, "РТР-Планета" и "Россия 24". Это сделано на основании решения правительства Черногории, которое вынесло операторам запрет на вещание этих каналов", — говорится в Telegram-канале RT.

https://ria.ru/20220606/telekanaly-1793449389.html

черногория

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

телеканал rt, черногория, в мире, ртр планета