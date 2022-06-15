https://ria.ru/20220615/telekanaly-1795560136.html
В Черногории отключили российские телеканалы
В Черногории отключили российские телеканалы - РИА Новости, 15.06.2022
В Черногории отключили российские телеканалы
Черногорский оператор "Мтел" отключил российские телеканалы RT, RT Documentary, "РТР-Планета" и "Россия 24". РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:15
2022-06-15T18:15
2022-06-15T20:08
телеканал rt
черногория
в мире
ртр планета
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Черногорский оператор "Мтел" отключил российские телеканалы RT, RT Documentary, "РТР-Планета" и "Россия 24"."Черногорский оператор "Мтел" отключил российские телеканалы RT, RT Documentary, "РТР-Планета" и "Россия 24". Это сделано на основании решения правительства Черногории, которое вынесло операторам запрет на вещание этих каналов", — говорится в Telegram-канале RT.
https://ria.ru/20220606/telekanaly-1793449389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеканал rt, черногория, в мире, ртр планета
18:15 15.06.2022 (обновлено: 20:08 15.06.2022)
В Черногории отключили российские телеканалы
Черногория отключила российские телеканалы RT, RT Documentary, "РТР-Планета" и "Россия 24"